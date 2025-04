Si tratta di tortillas di farina di frumento ripiene di fagioli fritti e formaggio grattugiato, sebbene esistano molte varianti con ingredienti come uova, avocado, carne o platano fritto. Questa specialità ha origini nelle zone rurali dell’Honduras e con il tempo si è diffusa in tutto il Paese, dai chioschi di strada ai ristoranti più raffinati. Grazie alla loro versatilità e alla facilità di preparazione, le baleadas sono perfette per colazione, pranzo o cena. L’etimologia del nome “baleada” ha diverse teorie, ma una delle più conosciute suggerisce che derivi dal modo in cui la tortilla si piega, assomigliando a un proiettile. Oggi le baleadas sono un pilastro della cucina honduregna e vengono consumate in qualsiasi momento della giornata. In questa ricetta, imparerai a preparare le tradizionali baleadas honduregne con ingredienti semplici e una procedura facile da seguire per gustare questo piatto delizioso a casa.

Ingredienti

Per le tortillas:

2 tazze di farina di frumento

½ cucchiaino di sale

¼ tazza di strutto o burro

¾ tazza di acqua tiepida

Per il ripieno:

2 tazze di fagioli fritti

fagioli fritti 1 tazza di formaggio grattugiato (formaggio fresco, cheddar o quello che preferisci)

1 tazza di panna acida o crema di latte

2 platani maturi fritti, avocado, uova strapazzate o carne (facoltativo)

Preparazione

In una ciotola grande, mescola la farina di frumento e il sale. Aggiungi lo strutto o il burro e lavora il composto con le mani fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Versa l’acqua tiepida poco alla volta e continua a impastare fino a ottenere un composto morbido ed elastico. Copri l’impasto con un panno e lascialo riposare per 15 minuti. Dividi l’impasto in 8 porzioni e forma delle palline. Stendi ogni pallina con un mattarello fino a ottenere una tortilla sottile e rotonda. Scalda una padella a fuoco medio e cuoci ogni tortilla su entrambi i lati finché non risulta dorata con qualche bolla. Al centro di ogni tortilla, spalma uno strato abbondante di fagioli fritti. Cospargi il formaggio grattugiato e aggiungi la panna acida. Se lo desideri, aggiungi platano fritto, avocado, carne o uova strapazzate. Piega la tortilla a metà e servila calda.

