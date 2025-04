Questa delizia tradizionale viene preparata principalmente con platani maturi, formaggio fresco e, a volte, bocadillo (un dolce tipico a base di guava), il tutto avvolto in una pastella e fritto fino a ottenere una consistenza croccante all’esterno e morbida all’interno. È una ricetta che riflette la ricchezza culinaria colombiana e la sua capacità di trasformare ingredienti semplici in prelibatezze irresistibili. Sebbene l’aborrajado sia solitamente servito come antipasto o contorno, il suo sapore lo rende una scelta perfetta per qualsiasi momento della giornata. Ecco gli ingredienti necessari e i passaggi per preparare questo piatto.

Ingredienti

Per 4 persone:

4 platani maturi

200 gr di formaggio fresco

100 gr di bocadillo (facoltativo)

2 uova

1 tazza di farina di frumento

1 tazza di latte

olio vegetale per friggere

sale a piacere

Aborrajado: preparazione

Pelate i platani maturi e tagliateli a metà. Friggeteli in olio caldo fino a quando diventano dorati e morbidi. Rimuoveteli dall’olio e schiacciateli leggermente per formare una base piatta. Posizionate una porzione di formaggio e, se lo desiderate, un pezzo di bocadillo al centro di ciascuna metà di platano. Coprite con un’altra metà di platano, formando una sorta di sandwich. In una ciotola, mescolate le uova, la farina, il latte e un pizzico di sale per ottenere una pastella omogenea. Immergete i platani farciti in questa miscela e friggeteli nuovamente in olio caldo fino a quando saranno dorati e croccanti. Scolateli su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio e servite.

