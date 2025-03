Originario del Quebec, questo piatto combina patatine fritte dorate e croccanti, formaggio fresco che “scricchiola” e una ricca salsa saporita. La poutine si è evoluta in un piatto nazionale amato, celebrato nei festival e gustato in varie forme, dal tradizionale al gourmet. Il suo fascino universale risiede nel perfetto equilibrio di sapori e consistenze, rendendolo un must per chiunque visiti il Canada.

Ingredienti

4 tazze di patatine fritte appena fritte (fatte in casa o acquistate)

4 cucchiai di burro

1 scalogno tritato

2 spicchi d’aglio

4 cucchiai di farina

formaggio fresco q.b.

2 tazze di salsa di carne o di pollo, calda

Sale e pepe nero q.b.

1 cucchiaio salsa Worcestershire

Preparazione della poutine

Prepara le patatine fritte secondo il tuo metodo preferito, assicurandoti che siano croccanti e dorate.

In una casseruola, sciogli 4 cucchiai di burro non salato a fuoco medio.

Aggiungi uno scalogno tritato e due spicchi d’aglio tritati nella casseruola e soffriggi fino a che non diventano traslucidi.

Mescola quattro cucchiai di farina per tutti gli usi per formare una pasta liscia. Cuoci per circa 2-3 minuti fino a quando non diventa di un colore dorato chiaro.

Versa gradualmente due tazze di brodo di carne o di pollo, mescolando costantemente per evitare che si formino grumi.

Aggiungi un cucchiaio di salsa Worcestershire e continua a cuocere, mescolando di tanto in tanto, fino a quando la salsa non si addensa alla consistenza desiderata (circa 5-7 minuti).

Condisci la salsa con sale e pepe a piacere.

Metti le patatine fritte calde su un piatto da portata, cospargi con del formaggio fresco e versa la salsa calda sopra le patatine fritte e il formaggio.

Servi immediatamente.

