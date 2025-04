Originariamente ispirato a ricette europee, questo piatto ha acquisito caratteristiche uniche in Brasile, diventando una vera celebrazione della diversità culturale e gastronomica del Paese. Preparata con fagioli neri e una varietà di carni, la feijoada è spesso accompagnata da riso bianco, cavolo nero saltato, farofa e fettine d’arancia, creando una combinazione perfetta di sapori. Questo piatto sostanzioso è ideale per riunire amici e familiari intorno alla tavola, offrendo momenti di convivialità e piacere. La feijoada non è solo un pasto: è un simbolo d’identità e ospitalità brasiliana. Ecco la ricetta per preparare questo piatto.

Ingredienti (per 6 persone)

1 kg di fagioli neri

400 gr di carne secca

300 gr di costine di maiale

200 gr di salsiccia calabrese

200 gr di paio (tipica salsiccia portoghese)

100 gr di pancetta

1 piede di maiale salato

1 orecchio di maiale salato

2 foglie di alloro

1 cipolla grande (tritata)

4 spicchi d’aglio (tritati)

olio d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

arance per accompagnare

riso bianco, cavolo nero saltato e farofa come contorni

Preparazione

Immergete le carni salate (piede e orecchio di maiale) in acqua per 24 ore, cambiando l’acqua diverse volte per eliminare l’eccesso di sale. Il giorno successivo, cuocete le carni separatamente in acqua bollente per circa 20 minuti e mettetele da parte. Tagliate la pancetta, la salsiccia calabrese e il paio a pezzi e teneteli pronti. Lasciate in ammollo i fagioli neri per almeno 6 ore. Cuoceteli in una pentola grande con acqua sufficiente a coprirli, insieme alle foglie di alloro. Quando i fagioli sono quasi teneri, aggiungete le carni preparate in precedenza, iniziando dalla carne secca e poi le altre, come salsiccia calabrese e paio. Cuocete a fuoco basso, aggiungendo acqua calda se necessario. In una padella, scaldate l’olio d’oliva e soffriggete la cipolla e l’aglio fino a doratura. Aggiungete un mestolo di fagioli cotti e schiacciateli per formare una pasta. Unite questa pasta al resto dei fagioli nella pentola, regolate di sale e pepe. Continuate la cottura per alcuni minuti per far amalgamare i sapori. Servite la feijoada calda, accompagnata da riso bianco, cavolo nero saltato, farofa e spicchi d’arancia. Questo piatto è perfetto per un pranzo speciale ricco di sapore.

