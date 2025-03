Con il loro sapore leggermente dolce e la consistenza morbida, le fave sono un ingrediente iconico in molte regioni d’Italia. In questa zuppa vengono spesso accompagnate da verdure fresche ed erbe aromatiche, dando vita a un piatto rustico ma confortante. Che si tratti di un leggero antipasto o di un pasto completo, la zuppa di fave rappresenta un vero e proprio omaggio alla semplicità della cucina italiana. Questo piatto è anche un’occasione perfetta per godere appieno delle fave fresche di stagione, unendo nutrizione e gusto. Ecco come realizzare questa ricetta.

Ingredienti

500 gr di fave fresche o surgelate

1 cipolla media

2 spicchi d’aglio

2 carote

2 gambi di sedano

1 litro di brodo vegetale

3 cucchiai di olio d’oliva

1 mazzo di prezzemolo fresco

Sale e pepe a piacere

Zuppa di fave: preparazione

Sgranate le fave (se sono fresche) e mettetele da parte. Sbucciate e tritate finemente la cipolla, l’aglio, le carote e il sedano. In una grande casseruola, scaldate l’olio d’oliva. Aggiungete la cipolla e l’aglio, e soffriggeteli fino a renderli trasparenti. Unite poi le carote e il sedano, lasciandoli cuocere per qualche minuto. Aggiungete le fave nella casseruola e mescolatele bene con le verdure. Versate il brodo vegetale caldo e portate il tutto a ebollizione. Riducete il fuoco e lasciate sobbollire per circa 20 minuti, finché le fave non saranno tenere. Fuori dal fuoco, aggiungete il prezzemolo tritato e condite con sale e pepe a piacere. Frullate leggermente la zuppa per ottenere una consistenza più cremosa (facoltativo), quindi servitela calda con un filo d’olio d’oliva come guarnizione.

