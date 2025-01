La zuppa di lenticchie e cavolo nero è un piatto che unisce gusto e benessere. Le lenticchie sono ricche di proteine e ferro, il cavolo nero è un potente alleato del sistema immunitario, e insieme creano una combinazione equilibrata e saziante. Ideale per una cena leggera ma sostanziosa, è perfetta per riscaldarsi dopo una giornata all’aperto o come primo piatto in un menu rustico. La sua versatilità permette di adattarla con aromi e spezie per soddisfare ogni palato.

Ingredienti (per 4 persone)

Lenticchie rosse decorticate: 120 g

Orzo perlato: 100 g

Cavolo nero: 150 g (solo le foglie, private della costa centrale)

Carota: 1 grande

Scalogno: 1 medio

Aglio: 2 spicchi

Patata dolce: 1 piccola (aggiunge dolcezza e cremosità)

Concentrato di pomodoro: 1 cucchiaio

Brodo vegetale: 1 litro

Peperoncino fresco: q.b.

Erbe aromatiche fresche: rosmarino, timo e alloro

Curcuma: 1 cucchiaino (per un tocco esotico e anti-infiammatorio)

Sale e pepe: q.b.

Olio extravergine d’oliva: 2 cucchiai

Parmigiano reggiano grattugiato: a piacere (opzionale per servire)

Preparazione

Preparare gli ingredienti

Sciacqua le lenticchie rosse e l’orzo perlato sotto acqua corrente. Lava il cavolo nero, elimina le coste centrali e taglia le foglie a striscioline. Pela la carota, lo scalogno e l’aglio, e tritali finemente. Pela la patata dolce e tagliala a cubetti piccoli.

Preparare il soffritto

In una casseruola capiente, scalda l’olio extravergine d’oliva. Aggiungi lo scalogno, l’aglio e il peperoncino tritato. Fai soffriggere a fuoco medio finché il tutto diventa fragrante. Unisci la carota e la patata dolce, mescolando per far insaporire.

Aggiungere il concentrato e le lenticchie

Aggiungi il concentrato di pomodoro e mescola bene. Dopo un minuto, unisci l’orzo e le lenticchie e mescola per qualche minuto, facendoli insaporire nel soffritto.

Cuocere la zuppa

Versa il brodo vegetale caldo nella casseruola. Aggiungi le erbe aromatiche legate con uno spago da cucina per facilitarne la rimozione. Porta a ebollizione, quindi abbassa la fiamma e lascia cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Unire il cavolo nero

Quando le lenticchie e l’orzo sono quasi cotti, aggiungi il cavolo nero tagliato a striscioline e il cucchiaino di curcuma. Regola di sale e pepe e lascia cuocere per altri 10 minuti, finché il cavolo sarà morbido e ben amalgamato.

Rifinire e servire

Togli dal fuoco, elimina le erbe aromatiche, e lascia riposare per 5 minuti. Servi la zuppa calda in ciotole, completando con un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo e, se gradito, una spolverata di parmigiano reggiano.

