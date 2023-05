L a torta realizzata con la farina di mandorle è un dessert privo di glutine, dal gusto delicato e dalla consistenza soffice ma così goloso che non riuscirai più a farne a meno!

La torta con farina di mandorle è una vera prelibatezza, perfetta per fare colazione e cominciare la giornata con un dolce sorriso, ma anche ottima da gustare come dessert, accompagnata magari con del gelato alla vaniglia o al cioccolato.

Ingredienti

La farina di mandorle rappresenta un ottimo sostituto di altre farine più comunemente utilizzate in pasticceria, distinguendosi per il sapore e la consistenza particolarmente densa. Per ovviare a quest’ultimo aspetto, tipico delle farine senza glutine, solitamente, si aggiungere all’impasto un albume d’uovo montato a neve, in modo da rendere il dolce ancora più soffice.

La nostra torta di farina di mandorle è fatta anche con mascarpone che grazie alla sua alta percentuale di grassi, renderà la torta morbidissima! In fine, abbiamo profumato la torta con la scorza grattugiata di limone, che le conferisce un gusto fresco e leggero, perfetto per la primavera e l’estate ma, in inverno, per esempio, puoi aggiungere le gocce di cioccolato!

Per completare la torta e renderla ancora più golosa, abbiamo cosparso il top di zucchero e lamelle di mandorle che eventualmente puoi passare in forno o in padella per tostarle leggermente, se preferisci sentire di più il sapore delle mandorle. Buon appetito!

Preparazione della torta con farina di mandorle