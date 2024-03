L a torta al limone e yogurt senza burro è una variante light della ricetta originale, che non perde il suo sapore squisito e fresco. Ecco come prepararla.

Ingredienti

Per l’impasto:

1 e ½ tazza di farina

2 cucchiaini di lievito in polvere

¼ cucchiaino di sale

una tazza di yogurt intero naturale

3 uova extra-large

una tazza di zucchero granulato

½ tazza di olio vegetale

2 cucchiaini di scorza di limone (grattugiata)

½ cucchiaino di estratto di vaniglia puro

Per lo sciroppo al limone:

⅓ tazza di zucchero granulato

⅓ tazza di succo di limone appena spremuto

Per la decorazione:

1 tazza di zucchero a velo

Preparazione

Preriscalda il forno a 180°. Imburra una teglia da plumcake o una teglia rotonda e foderane il fondo con carta da forno.

In una ciotola setaccia farina, lievito e sale.

In un’altra ciotola, mescola lo yogurt, lo zucchero, le uova, la scorza di limone e la vaniglia. Assicurati che la scorza di limone sia grattugiata finemente.

Aggiungi lentamente gli ingredienti setacciati agli altri.

Incorpora l’olio vegetale con una spatola di gomma fino a ottenere un composto omogeneo.

Versa l’impasto nella teglia preparata e cuoci in forno per circa 50 minuti o, comunque, fino a quando la prova stecchino non riesce perfettamente.

Mentre la torta cuoce, prepara lo sciroppo al limone: sciogli lo zucchero granulato e il succo di limone in una piccola pentola a fuoco basso.

Quando la torta è pronta, lasciala raffreddare per 10 minuti. Fai dei buchi sulla superficie della torta e versa lo sciroppo al limone sopra.

Lascia raffreddare completamente la torta.

Spolvera la torta con lo zucchero a velo e servi.