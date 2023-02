5 ricette per usare le mandorle in cucina

Dall'antipasto al primo questo piccolo frutto secco può arricchire ogni nostro piatto in cucina. Ecco alcuni trucchetti per aggiungerli alla tua dieta quotidiana

Le mandorle sono un alimento completo, sempre a portata di mano per fare il pieno di energia durante la giornata, ma anche per completare con brio e fantasia i tuoi piatti. Questi piccoli frutti secchi possono arricchire insalate, primi, secondi e diventare un goloso dessert! Oltre a fare il pieno di energia, secondo i nutrizionisti e gli esperti di California Almond bastano 23 mandorle per dare al proprio organismo tante vitamine preziose (tra cui il 60 per cento giornaliero di vitamina E), fibre, proteine e sali minerali. Il tutto per sole 160 calorie. Con 23 mandorle (pari a 28 grammi) puoi dare tantissimo sapore ai tuoi piatti: ne abbiamo scelti cinque per te, tutti rapidissimi e facilissimi!

Insalata di arance alle mandorle

Da buon seme commestibile, ricco di grassi insaturi (che quindi fanno bene all'organismo), aggiunto ad una semplice insalata, ci aiuta a recuperare le energie perdute durante la giornata, ma senza appesantirci. Prova l'insalata di arance alle mandorle, un vero e proprio boost vitaminico perfetto per il pranzo. Ti basterà pelare al vivo le arance, aggiungere foglie di insalata novella, sedano, olive taggiasche e le mandorle. Un trucco da chef: tosta leggermente il frutto ridotto a lamelle per sprigionarne tutti gli aromi.

Barrette alle mandorle

Le barrette alle mandorle sono la merenda perfetta per chi è sempre di corsa e ha bisogno di uno snack sano, che aiuti a ricaricare le energie. Ma è adatto anche ai bambini. La ricetta che ti proponiamo è arricchita dalla golosa marmellata di lamponi che tiene insieme mandorle e pinoli. Dopo aver impastato gli ingredienti e aver creato pasta di base e composto uniforme, ti basterà infornare il tutto a 200° C per 15-20 minuti. Una volta raffreddate, se conservate bene, potrai portarle in borsa con te.

Mandorle mocha

Per arricchire le mandorle di sapore ed energia, puoi provarle ricoperte di mocha. Ti basta un cucchiaino di caffè istantaneo, due cucchiai di cioccolato in polvere e 120 grammi di mandorle al naturale. Dopo aver tostato le mandorle, aggiungi un cucchiaio di acqua con il caffè in polvere e un cucchiaio di cioccolato. Quando il liquido sarà evaporato e le mandorle si saranno ricoperte del mix, togli dal fuoco e fai raffreddare. Aggiungi il resto del cioccolato in polvere e mescolai per ricoprire del tutto le mandorle e il gioco e fatto. Mettile in una ciotolina e cerca di razionarle: fermarsi dal divorarle tutte sarà difficile!

Pesto di mandorle e alle erbe aromatiche

Le mandorle sono perfette per creare una salsa saporita con cui condire pasta e riso, ma anche bruschette o, perché no, per guarnire il topping di una pizza. Il pesto di mandorle alle erbe aromatiche è una ricetta facile e veloce. Una volta messa ai fornelli, preparane in abbondanza: conservandole nelle pratiche vaschette per i cubetti del ghiaccio, ne avrai sempre una giusta dose (1 cubetto, 1 persona) per preparare uno sfizioso piatto di pasta ogni volta che vuoi.

Pollo alle mandorle

Le mandorle sono note da secoli anche in Cina. I bocconcini di pollo cotti nel wok con mandorle tostate, cipolla e salsa di soia sono ormai un must anche da noi. Abbiamo persino imparato a preparare questo piatto a casa, che non sarebbe lui senza quel tocco esotico dato dalle mandorle. Il trucco dello chef: aggiungi delle carote alle ricetta per rendere il piatto ancora più colorato! E non dimenticare la ciotola di riso come contorno.