Come preparare una torta di mandorle

Se avete in mente di preparare un dolce classico, ottimo sia per la colazione sia a fine pasto sia per la merenda, allora la torta di mandorle è quello che fa per voi. Facile e veloce da preparare, buonissima e non pesante. Ecco cosa vi occorre.



Ingredienti

100 gr di mandorle tritate

200 gr di zucchero

100 gr di farina tipo 0

100 gr di burro

una ventina di mandorle pelate intere

Preparazione

Amalgamate tutti gli ingredienti senza lavorarli a lungo. Lasciate riposare l'impasto per un'ora. Disponete l'impasto sul fondo di uno stampo da dolci rotondo, leggermente imburrato, facendo pressione in superficie con l'aiuto di un cucchiaio. Quindi decorate aggiungendo le mandorle intere. Cuocete per 30 minuti in forno moderato.