Come preparare una deliziosa crème caramel

L a crème caramel è un dessert al cucchiaio dal gusto inconfondibile: delicato profumo di vaniglia, consistenza budinosa e vellutata - a metà tra una panna cotta e una bavarese - e caramello in superficie.

Realizzata con ingredienti semplici, è conosciuta e amata in tutto il mondo. Ecco come prepararla.

Ingredienti

130 gr di zucchero

½ litro di latte

2 uova intere e 5 tuorli

sapore di vaniglia

80 gr di zucchero

burro q.b.

Preparazione

In un tegamino mettete lo zucchero (80 grammi) e cuocete mescolando finché diventa color caramello. Versatelo quindi nello stampo imburrato in cui volete cuocere la crème caramel. Sbattete con la frusta uova e zucchero (130 grammi). Fate bollire il latte con il pizzico di vaniglia e versatelo ancora bollente sulle uova lavorate con lo zucchero. Mescolate con un mestolo di legno. Lasciate riposare per 10 minuti, poi versate la crema, attraverso un colino, direttamente nello stampo. Mettete lo stampo a bagnomaria, infornate in forno caldo ma senza lasciar bollire e cuocete per mezz'ora. Fate raffreddare bene e lasciate passare alcune ore prima di togliere la crema dallo stampo. Servite la vostra crème caramel.