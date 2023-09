Come cucinare il tonno alla cubana

A vete del tonno fresco in casa e non sapete come cucinarlo? Perché non approfittarne per sperimentare un po'? Se l'idea vi piace, ecco questa ricetta del tonno alla cubana. Gustosa e originale, vi lascerà certamente soddisfatti.

Ingredienti

6 fette di tonno

una cipolla

una carota

1 dl d’olio d’oliva

1 sedano

50 gr di cipolline all’aceto

50 gr di capperi

3 cucchiai di farina

1 peperone rosso

100 gr di pinoli

50 gr di uva sultanina

sale q.b.

Preparazione

Infarinare le fette di tonno e poi rosolarle nell’olio. Aggiungere cipolla tritata, sedano e carota tagliati sottili, cipolline, capperi, uva sultanina, pinoli e peperone tagliato a pezzi. Aggiungere sale, versare un mestolo d’acqua calda e cuocere al forno per 20 minuti.