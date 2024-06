Spiedini salmone e avocado: la ricetta last minute

Hai ospiti a cena e vuoi stupirli ma hai poco tempo per preparare? Gli spiedini salmone e avocado sono una soluzione perfetta per risolvere brillantemente la situazione. Ecco la ricetta last minute.

Ingredienti

250 gr di salmone fresco

1 avocado

miele q.b.

salsa di soia q.b.

Preparazione

Pulisci il salmone eliminando la pelle e taglialo a cubetti. Fai lo stesso con l’avocado.

Prendi uno spedino e alterna un cubetto di salmone e un cubetto di avocado. Ripeti lo stesso procedimento per gli altri spiedini. Poi, prepara la salsa con soia e miele.

In una padella versa un filo d’olio e fai rosolare a fiamma media gli spiedini da un lato e dall’altro. Quando sono pronti, spegni il fuoco, cospargili con la salsa di soia e miele e servi.