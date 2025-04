Originario delle regioni costiere del sud Italia, questo piatto valorizza la tenerezza del polpo, cotto a fuoco lento in un sugo di pomodoro profumato con vino rosso ed erbe aromatiche. La combinazione tra la dolcezza del polpo e l’acidità del pomodoro crea un equilibrio perfetto, mentre gli spaghetti assorbono i sapori del ragù per offrire un’esperienza gastronomica eccezionale. In questo articolo, scopri gli ingredienti necessari e i passaggi per realizzare questa ricetta.

Ingredienti

400 gr di spaghetti

600 g di polpo fresco

600 ml di passata di pomodoro

120 ml di vino rosso

1 cipolla rossa, tritata finemente

1 spicchio d’aglio, schiacciato

20 gr di concentrato di pomodoro

1 foglia di alloro

olio d’oliva extravergine q.b.

sale e pepe q.b.

prezzemolo fresco per guarnire

Spaghetti al ragù di polpo: preparazione

Pulite il polpo rimuovendo il becco e le interiora, quindi sciacquatelo accuratamente. Tagliatelo a pezzi. In una casseruola, scaldate un filo d’olio d’oliva e soffriggete la cipolla e l’aglio fino a quando diventano traslucidi. Aggiungete i pezzi di polpo e fateli cuocere fino a quando rilasciano la loro acqua. Lasciate ridurre leggermente. Sfumate con il vino rosso e fate evaporare l’alcol. Incorporate la passata di pomodoro, il concentrato di pomodoro e la foglia di alloro. Salate e pepate. Lasciate sobbollire a fuoco basso per circa 40 minuti, fino a quando il polpo sarà tenero e la salsa sarà densa. Nel frattempo, cuocete gli spaghetti in una grande pentola di acqua bollente salata fino a quando saranno al dente. Scolateli. Mescolate gli spaghetti con il ragù di polpo in una padella, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura della pasta per amalgamare bene la salsa. Servite gli spaghetti caldi, guarniti con prezzemolo fresco.

