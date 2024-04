Come preparare gli spaghetti al matarocco

G li spaghetti al "matarocco" sono un primo tipico della zona di Marsala, in Sicilia. Si tratta di un condimento semplice, a base di ingredienti genuini come l'aglio, il pomodoro, il basilico, l'olio e il pecorino, ma molto gustoso. Ecco come preparare questo piatto secondo la tradizione.

Ingredienti

500 gr di spaghetti

12 spicchi d’aglio

1 kg di pomodori pelati

mezzo bicchiere d’olio extravergine d’oliva

basilico tritato q.b.

150 gr di pecorino grattugiato

mandorle sgusciate e pelate q.b. (o, in alternativa pinoli)

Preparazione

Sbuccia gli spicchi d’aglio togliendo pure il filo di germoglio e in una scodella tagliali a pezzettini e poi schiacciali fino a ridurli in poltiglia.

Pulisci i pomodori, pelali e leva i semi: riducili a pezzettini e aggiungili alla poltiglia di aglio: lavora con la punta del cucchiaio sino a schiacciare tutto il pomodoro insieme all’aglio.

Quando il matarocco è ammaccato bene e in modo uniforme, aggiungi l’olio, il basilico tritato, il pecorino grattugiato, le mandorle schiacciate, pelate e tritate (o i pinoli) e continua a mescolare.

In una pentola con acqua salata, cuoci gli spaghetti. Quando sono pronti, scolali e versaci sopra il “matarocco“. Buon appetito!