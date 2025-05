Il melone grigliato è un’alternativa originale che dona una consistenza morbida e leggermente caramellata, ideale per accompagnare ingredienti dal gusto deciso. Tra le combinazioni più riuscite, la feta si distingue per il suo sapore sapido e la sua consistenza friabile, che bilanciano perfettamente la dolcezza del frutto.

Questa ricetta è perfetta per un antipasto estivo o un contorno leggero. Esalta ingredienti semplici e gustosi, offrendo al contempo una presentazione raffinata e colorata. Con l’aggiunta di erbe fresche e un filo di miele, si ottiene un piatto creativo e invitante.

Facile da preparare, questa ricetta richiede pochi ingredienti e può essere realizzata in pochi minuti. Il melone viene grigliato rapidamente per preservarne la freschezza e sviluppare aromi delicati. La feta, sbriciolata sul melone ancora caldo, si scioglie leggermente e si impregna dei sapori del frutto. Per completare, un tocco di basilico o menta aggiunge una nota di freschezza in più.

Ingredienti

1 melone (tipo Cantalupo)

170 gr di feta

1 spicchio d’aglio

1 cipolla rossa

250 g di pomodorini

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

3 cucchiai di aceto balsamico

Sale e pepe

Qualche foglia di basilico

Melone alla griglia con feta: preparazione

Tagliare il melone a metà, rimuovere i semi e ricavare la polpa in piccoli pezzi o palline. Tritare finemente l’aglio e tagliare la cipolla a fettine sottili. Tagliare i pomodorini a metà e sbriciolare la feta. Mescolare l’olio d’oliva e l’aceto balsamico per preparare la salsa, poi condire con sale e pepe. Scaldare una piastra leggermente unta e grigliare i pezzi di melone per circa 2 minuti a fuoco vivo. Disporre il melone grigliato su un piatto e aggiungere cipolla, pomodorini e feta. Condire con la salsa e guarnire con foglie di basilico. Servire subito e gustare ancora tiepido.

