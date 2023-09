Rucola cruda e rucola cotta: proprietà e controindicazioni

È un'insalata dal sapore piccantino, fresco e molto gradito. La rucola si può gustare in tanti modi diversi ed è un alimento salutare, perfetto per chi ha bisogno di depurarsi e per chi è a dieta



La rucola è una delle insalate più amate e utilizzate in cucina. Il merito va al suo sapore rinfrescante e alle sue proprietà digestive, disintossicanti e tonificanti. La rucola è una miniera di sostanze benefiche, come vitamine e minerali. Il suo consumo tipico è a crudo, condita con olio EVO e limone ma si puà mangiare anche cotta. A patto che la cottura non sia eccessivamente prolungata.

Le proprietà della rucola

Esistono diversi tipi di rucola: la rucola coltivata e la rucola selvatica. La pianta è originaria dell’area mediterranea e appartiene alla famiglia delle crucifere (come i broccoli, per esempio). Le crucifere hanno portentose proprietà disintossicanti, antinfiammatorie e protettive per le cellule.

Dal punto di vista vitaminico, la rucola è uno dei cibi maggiormente ricchi di vitamina C. Per questo motivo, andrebbe consumata preferibilmente cruda. Infatti, la C è una vitamina termolabile che tende a diminuire e scomparire con la cottura e anche con la “lavorazione” (soprattutto se con lame di acciaio). Un’insalata di rucola con limone, per esempio, è il contorno ideale per pesce e carne poiché proprio la vitamina C permette l’assorbimento corretto del ferro. Questa vitamina è anche un antinfiammatorio naturale, nonché un’alleata della salute di tutte le mucose.

La stessa rucola è ricchissima di ferro “verde” e persino di calcio. Consumare rucola è una scelta salutare eccezionale (anche e soprattutto per chi segue una dieta vegana) perché questa insalata è costituita per la maggior parte da acqua. Ma si tratta di un’acqua ricca di sostanze attive, che agisce da tonificante, reidratante e rimineralizzante per tutto l’organismo. Nella rucola troviamo anche la vitamina E la vitamina K, le vitamine del gruppo B e il betacarotene.

Come gli altri ortaggi appartenenti alla famiglia delle crucifere, la rucola contiene anche sostanze fitochimiche dall’azione antitumorale, in modo specifico contro gli effetti tossici degli estrogeni. Queste sostanze sono tiocianati, solforafano e isotiocianati.

Infine, le calorie. La rucola è un cibo super leggero, adatto anche alle diete ipocaloriche: 100 grammi di questa insalata contengono, infatti, sono 25 kcal. Un apporto calorico, dunque, davvero irrisorio.

I benefici

La rucola, quindi, è un cibo altamente disintossicante e che va ad agire sulla purificazione di stomaco, fegato e intestino. Sulle pareti dello stomaco, inoltre, svolge anche un’azione effiace contro l’ulcera e l’acidità. Consumare regolarmente rucola migliora addirittura la qualità del sangue.

La rucola esercita anche un’azione carminativa, aiutando l’organismo a liberarsi dei gas e del metorismo. Inoltre, grazie alle sue particolari caratteristiche, questa gustosa insalata è diuretica e agisce come anticellulite contrastando ogni tipo di gonfiore. La rucola, infine, rinforza efficacemente il sistema immunitario contrastando l’azione deleteria di virus e batteri.

Rucola cruda e rucola cotta

La rucola si può consumare sia cruda, sia cotta. Per preservare intatto il contenuto vitaminico della rucola, soprattutto l’elevata quantità di vitamina C, si consiglia di mangiarla cruda e condita con olio EVO e succo di limone. Sempre con la rucola a crudo (olio EVO, mandorle e pecorino), è possibile preparare un ottimo pesto per condire la pasta e le verdure (un grande classico: fagiolini e patate al pesto). L’insalata a crudo è perfetta anche per insaporire focacce e pizze, evitando preferibilmente di cuocerla.

Ma la rucola si può mangiare anche cotta, facendo attenzione a non prolungare eccessivamente la sua cottura. Diciamo che leggermente stufata è il grado giusto di cottura: in questo modo, la rucola aiuta a purificare il fegato. Meglio non protrarne la cottura per più di 30 minuti.

Ricette con la rucola

Introdurre la rucola nella dieta settimanale è, quindi, un’ottima idea sia dal punto di vista della salute sia come soddisfazione del palato. Le ricette possibili con la rucola sono davvero moltissime. Se ami i primi piatti e desideri purificarti, prova la ricetta di Donna Moderna dei fusilli alla rucola e asparagi. Se, invece, hai voglia di un primo piatto cremoso per la sera, sarà perfetta la ricetta della crema di basilico e rucola alle noci.

Una ricetta sfiziosa, light, originale e ideale se sei a dieta è la torta di pane azzimo con rucola, radicchio e ortiche. Si tratta di un piatto unico ricco di proprietà detox e diuretiche, in grado persino di aiutare a sgonfiare la pancia eliminando i gonfiori dovuti a meteorismo. Provalo con una spremuta di arancia freschissima oppure all’ora dell’aperitivo al posto di patatine, pizze e focacce.