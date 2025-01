Il rotolo di frittata ripieno al prosciutto e formaggio è una ricetta sfiziosa, molto semplice da preparare, che unisce semplicità e gusto. Perfetto per cene informali, come stuzzichino per un aperitivo oppure in occasione di un picnic, sarà sicuramente amatissimo dai più piccoli. Piatto per tutte le occasioni, si presta a infinite varianti. Il suo cuore morbido e saporito lo rende irresistibile, mentre la frittata soffice e dorata avvolge il tutto con delicatezza. Grazie a un tocco speciale – come l’aggiunta di erbe aromatiche fresche nell’impasto – il rotolo diventa unico e personalizzato, distinguendosi dalla classica versione.

Ingredienti

Per la frittata:

6 uova medie

50 ml di latte

30 g di parmigiano grattugiato

1 cucchiaino di prezzemolo fresco tritato

1 cucchiaino di erba cipollina fresca tritata

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine di oliva per ungere la teglia

Per il ripieno:

150 g di prosciutto cotto a fette

150 g di formaggio morbido (es. scamorza, fontina o provola dolce)

50 g di ricotta per una consistenza extra cremosa

Preparazione

1 – Preparare la frittata:

In una ciotola, sbatti le uova con il latte, il parmigiano, il prezzemolo, l’erba cipollina, il sale e il pepe fino a ottenere un composto omogeneo.

Rivesti una teglia rettangolare (circa 30×20 cm) con carta da forno leggermente unta di olio.

Versa il composto nella teglia, livellando bene, e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per 12-15 minuti, finché la frittata risulta compatta ma morbida.

2- Farcire il rotolo:

Una volta pronta, lascia intiepidire la frittata e staccala delicatamente dalla carta forno.

Spalma la ricotta in modo uniforme sulla superficie, disponi le fette di prosciutto cotto e distribuisci il formaggio morbido.

3 – Arrotolare:

Con l’aiuto della carta forno, arrotola delicatamente la frittata dal lato più lungo, formando un rotolo compatto.

Avvolgilo nella stessa carta forno e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti, in modo che si compatti.

4 – Servire:

Taglia il rotolo a fette spesse circa 2 cm e disponile su un piatto da portata.

Puoi decorare con un filo di erba cipollina tritata o qualche ciuffo di prezzemolo fresco per un tocco estetico.

Servilo freddo come antipasto o leggermente riscaldato per esaltarne il sapore.

