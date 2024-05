Risotto fave e zafferano: la ricetta

I l risotto fave e zafferano è un primo cremoso, profumato e raffinato, perfetto per essere servito durante una cena con ospiti. Farai sicuramente bella figura. Ecco la ricetta per prepararlo.

Ingredienti

350 gr di riso

250 gr di fave fresche sgusciate

Zafferano in pistilli

1 spicchio d’aglio

Brodo vegetale q.b.

Pecorino grattugiato q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Poni lo zafferano in pistilli in infusione in poca acqua tiepida per almeno un’ora. Nel frattempo, sgucia le fave ed elimina la buccia.

Prendi una padella, versa l’olio, lo spicchio di aglio e fai tostare il riso. Aggiungi poco alla volta il brodo caldo al riso (devi ricoprirlo completamente) per evitare di farlo attaccare durante la cottura e mescola.

Quando il brodo inizia a sobbollire, aggiungi le fave e falle cuocere con il riso. Dopo circa una decina di minuti (metà cottura), rimuovi l’aglio e aggiungi i pistilli di zafferano e l’acqua di infusione nella padella.

Ultima la cottura. Poi, a fuoco spento, manteca il riso con uno-due cucchiai di pecorino grattugiato. Servi il risotto.