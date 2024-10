Ingredienti

400 gr di riso Carnaroli

200 gr di burrata

olio extravergine d’oliva q.b.

una cipolla bianca

un cucchiaio di concentrato di pomodoro

400 gr di passata di pomodoro

un pizzico di sale

foglie di basilico q.b.

40 gr di burro

1 l di brodo vegetale

scorza grattugiata di un limone

succo di mezzo limone

40 gr di grana padano grattugiato

Preparazione

Inizia preparando il sugo. In una padella a fuoco medio, scalda un filo d’olio. Quando è caldo, aggiungi mezza cipolla bianca tritata finemente e falla soffriggere fino a quando diventa morbida e leggermente dorata.

A questo punto, incorpora il concentrato di pomodoro e cuoci per un altro minuto. Successivamente, aggiungi la passata di pomodoro, un pizzico di sale e qualche fogliolina di basilico.

Lascia cuocere la salsa per 15-20 minuti, fino a quando risulta ben cotta e ristretta. Infine, spegni il fuoco e tieni da parte la salsa, eliminando il basilico.

In una wok fai sciogliere 20 grammi di burro e, non appena inizia a spumeggiare, aggiungi mezza cipolla bianca finemente tritata per farla soffriggere.

Quando la cipolla sarà appassita, aggiungi il riso e fallo tostare per qualche minuto, mescolando spesso.

Copri il riso con brodo vegetale caldo e cuoci mescolando di frequente, aggiungendo altro brodo man mano che il riso si asciuga.

Dopo 10 minuti di cottura, versa la salsa di pomodoro nel riso, mescola bene e prosegui la cottura per altri 10-15 minuti, o fino a completa cottura del riso.

Nel frattempo, in un pentolino, sciogli altri 20 grammi di burro e, quando inizia a spumeggiare, aggiungi la scorza grattugiata di un limone non trattato e il succo di mezzo limone. Mescola bene e lascia cuocere per qualche minuto, fino a far restringere leggermente la miscela, quindi spegni il fuoco.

Quando il riso sarà pronto, incorpora il grana padano grattugiato, mescola accuratamente e distribuisci il risotto al pomodoro e burrata nei piatti. Versa un po’ di salsina al limone e burro sopra il risotto e completa il piatto aggiungendo la burrata spezzettata.

