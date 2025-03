Ideale per i pasti in famiglia o con gli amici, questo piatto mette in risalto la dolcezza dei peperoni e la croccantezza delle zucchine, esaltati dalla consistenza cremosa del riso Arborio. Ispirato alle tradizioni culinarie del nord Italia, il risotto è un’arte culinaria che richiede un po’ di pazienza, ma il risultato vale decisamente la pena. Perfetto in ogni stagione, questo risotto vegetariano si accompagna splendidamente a un bicchiere di vino bianco o a un’insalata leggera. Ecco una versione semplice e deliziosa, con ingredienti facili da reperire e passaggi chiari.

Ingredienti

300 gr di riso Arborio o Carnaroli

1 peperone rosso e 1 peperone giallo

2 zucchine piccole

1 litro di brodo vegetale

1 cipolla

3 cucchiai di olio d’oliva

1 bicchiere di vino bianco secco

30 gr di parmigiano grattugiato

Sale e pepe

Risotto con peperoni e zucchine: preparazione

Lavare i peperoni e le zucchine. Tagliare i peperoni a dadini e le zucchine a rondelle sottili. Affettare finemente la cipolla. Scaldare 2 cucchiai di olio d’oliva in una padella. Far soffriggere la cipolla fino a renderla traslucida. Aggiungere i dadini di peperone e cuocere per 5 minuti. Unire poi le zucchine e proseguire la cottura per altri 5 minuti. In una casseruola grande, scaldare 1 cucchiaio di olio d’oliva. Aggiungere il riso e tostarlo fino a quando non diventa traslucido. Sfumare con il vino bianco e lasciarlo evaporare. Unire il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando regolarmente. Aggiungere il brodo successivo solo quando il precedente è stato assorbito. Continuare per circa 18 minuti, finché il riso non risulta cremoso e al dente. Incorporare le verdure saltate e mescolare bene. Aggiungere il parmigiano grattugiato, regolare di sale e pepe e servire il risotto caldo.

