Ingredienti (per 6-7 fagottini)

due zucchine grandi

120 gr di prosciutto cotto

100 gr di formaggio filante

due uova

pan grattato q.b.

Preparazione

Taglie le zucchina a strisce sottili. Disponi le strisce a 2 a 2 formando delle croci.

Farcisci le strisce a forma di croce al centro con il prosciutto cotto e con il formaggio filante.

Chiudi le striscie formando dei fagottini. Passali prima nell’uovo e poi nel pangrattato.

Riponili in forno (o in alternativa nella friggitrice ad aria) per circa un quarto d’oro a 180°.

I tuoi fagottini di zucchine ripieni sono pronti. Buon appetito!