Ingredienti

1 l di brodo vegetale

340 gr di riso Carnaroli

200 gr di fontina

50 ml di vino bianco

50 gr di parmigiano reggiano

una cipolla

olio extra vergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Preparazione

Trita finemente la cipolla e poi soffriggila in una pentola con quattro cucchiai di olio d’oliva. Versa il riso e fallo tostare a fiamma forte per circa 5 minuti, finché non appassisce.

Sfuma con il vino bianco e lascialo evaporare completamente.

Aggiungi il brodo vegetale caldo, un mestolo alla volta, e cuoci il riso mescolando continuamente per una decina di minuti.

Quando il riso è cotto al punto giusto, spegni il fuoco e manteca aggiungendo la fontina a cubetti e il parmigiano reggiano grattugiato.