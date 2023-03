Gli agretti si trovano per poche settimane all'anno, e sono tra le verdure primaverili più gustose in assoluto! Una ricetta classica per esaltarne il gusto, è questo piatto con pochi semplici ingredienti. Scopriamolo insieme come preparare una buonissima pasta con agretti e pomodorini

Ingredienti

300 g di pasta ( strozzapreti)

250 g di pomodori qualità ciliegino

300 g di agretti

2 spicchi d’aglio

Basilico

Sale

Pepe nero

Timo

Zucchero di canna

Olio extravergine d’oliva

Ricotta salata

Una manciata di pinoli

Procedimento

La pasta con gli agretti è un piatto davvero delizioso, ottimo da cucinare per affacciarsi alla stagione primaverile: raccoglie tutto il piacere della pasta, unito al sapore delicato di questa verdura (conosciuta anche con il nome “barba di frate”) e la dolcezza dei pomodorini caramellati in forno.

La prima cosa da fare è lavare sotto l’acqua corrente i pomodori: tagliali a metà e sistemali su una pirofila cosparsa d’olio, con la parte tagliata verso l’alto.Distribuisci sulla superficie un pizzico di sale e uno di zucchero, un po’ di timo e del pepe, poi ricopri con un filo d’olio e aggiungi uno spicchio d’aglio tagliato a metà.Cuoci in forno a 200 gradi per circa 30 minuti fino a che i pomodorini saranno appassiti e leggermente bruciacchiati: tira fuori la teglia dal forno e riponi il contenuto in una ciotola, insieme al sughetto che si sarà formato.

Continua la preparazione della pasta con gli agretti mondando le verdure: elimina la terra e taglia le estremità con le radici.

Portate ad ebollizione una pentola con dell’acqua salata e cuocete gli agretti per pochi minuti, circa 5, poi scolateli e fateli saltare in padella con uno spicchio d’aglio e dell’olio extravergine d’oliva. Alla fine aggiungi i pomodorini e mescola insieme.

Cuoci la pasta che preferisci, degli spaghetti sarebbero perfetti, ma la vera bontà è gustare questo condimento con della pasta fresca fatta in casa come gli strozzapreti .

Quando la pasta sarà cotta, saltala in padella, aggiungendo del basilico, e spolverate con della ricotta salata, magari affumicata, che si sposa bene con il gusto leggermente dolce dei pomodorini.

Puoi decorare il tuo piatto di pasta con gli agretti con dei pinoli tostati, oppure con dei semini di sesamo bianco o nero: il risultato sarà eccezionale e la semplicità a portata di forchetta.