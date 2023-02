Ravioli con ricotta e limone

I ravioli sono prodotti tipici della cucina italiana, in particolar modo delle zone centro-settentrionali della penisola. Si presentano come quadrotti preparati con pasta all'uovo e farciti in tantissimi modi diversi e gustosi. I ravioli di ricotta sono un primo piatto speciale, perché accompagnati dall'aroma mediterraneo del limone e arricchiti dalla cremosità dello yogurt greco. Non sarà difficile realizzarli, anche se si tratta di pasta fatta in casa. Questa ricetta può essere presentata come primo piatto primaverile o estivo, grazie al sapore del limone che regala un tocco raffinato alla pietanza. Tuttavia i ravioli non hanno stagionalità precisa e puoi sbizzarrirti nel gustarli con tanti sughi diversi e saporiti.

Ingredienti

Gli ingredienti di questo piatto sono tutti facilmente reperibili, quei prodotti che spesso una persona ha in frigorifero e dispensa sempre.

Per l’impasto:

3 uova biologiche

400 g di farina 00

Un pizzico di sale

Acqua

Per il ripieno:

200 g di ricotta

100 g di yogurt greco

Parmigiano reggiano

Noce moscata

Sale e Pepe nero

1/2 limone

Una manciata di pistacchi sgusciati

Il procedimento:

La ricetta dei ravioli con la ricotta è arricchita, in questa versione speciale, dalla cremosità dello yogurt greco e dall’aroma fresco del limone. Prepararli è piuttosto semplice, basta seguire questi semplici passi.

Per prima cosa ci dedicheremo alla realizzazione della pasta.

Disponi su di una spianatoia la farina setacciata e crea al centro una fontana. Unisci le uova e inizia ad impastare. Aggiungi un pizzico di sale e l’acqua (a temperatura ambiente) necessaria per ottenere un composto morbido e malleabile. Impasta in modo energico per circa 10/15 minuti, poi ricopri la palla di pasta con un canovaccio e lascia riposare per circa 30 minuti.

Nel frattempo prepara il ripieno dei tuoi ravioli con la ricotta.

In una coppa disponi la ricotta e lo yogurt e amalgama con una forchetta. Aggiungi una spolverata di noce moscata, un pizzico di sale e uno di pepe. Poi grattugia la scorza di mezzo limone e uniscila alla crema. Per ultimo aggrega 4/5 cucchiai di parmigiano grattugiato e gira il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Ora che l'impasto e il ripieno sono pronti, è giunta l'ora di fare i ravioli con ricotta e limone!

Stendi la pasta con l’aiuto di un mattarello, spolverando il piano di lavoro con della farina. Cerca di ottenere due sfoglie di pasta dello spessore di pochi millimetri; su una sfoglia riponi, con l’aiuto di un cucchiaino, il ripieno di ricotta e yogurt. Adagia l’altro strato di pasta e fai una lieve pressione con le dita per far aderire le sfoglie. A quel punto, taglia con una rotella i ravioli e sistemali su di un vassoio.F ai bollire abbondante acqua salata e cuoci i ravioli per 5 minuti circa, poi scolali con l’aiuto di una schiumarola e servi. Condisci i tuoi ravioli con la ricotta con un filo d’olio d’oliva, del parmigiano grattugiato e della granella di pistacchi (facoltativa) che avrai provveduto a triturare precedentemente.

Buon appetito!