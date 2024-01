Pesce al vapore: idee semplici e veloci

L a cottura al vapore consente di cucinare piatti light e saporiti; questa tipologia di cottura, in particolare, è molto adatta per il pesce: due ricette facili e veloci senza rinunciare al gusto.

Sei di fretta e non hai idee per la cena? Il pesce al vapore è una di quelle ricette salva-cena. Facile e veloce, la cottura al vapore di pesci come la triglia o il salmone consente di mantenere intatte le proprietà nutritive di questi cibi senza perdere il gusto.

La cottura del pesce al vapore

La cottura al vapore possiede enormi benefici e si realizza facilmente grazie agli appositi cestelli da adagiare nelle pentole (in commercio se ne trovano di diversi tipi). Innanzitutto è semplice e veloce; grazie a questa tipologia di cottura, inoltre, gli alimenti non perdono le loro sostanze nutritive e il sapore resta inalterato.

La cottura del pesce al vapore è consigliata anche per chi segue regimi alimentari ipocalorici, visto che in questo modo le pietanze risulteranno leggere e digeribili. Altro vantaggio da non sottovalutare: niente odori in cucina. Se si possiede un forno di ultima generazione, è poi possibile avviare la cottura al vapore con un’apposita funzione; altrimenti, non disperare: ti basterà inserire dell’acqua in un apposito tegame da forno e il gioco è fatto. Le ricette che prevedono la cottura al vapore sono numerose: ecco due idee semplici e veloci per preparare del pesce al vapore.

Filetti di triglia al vapore

I filetti di triglia al vapore sono un secondo piatto gustoso e semplice da preparare. Ideale da accompagnare con un contorno di verdure, puoi rendere questo piatto ancora più originale se preparato come un sandwich. Vediamo come.

Ingredienti

16 filetti di triglia

2 carote

2 zucchine

20 foglie di spinacini già puliti

erba cipollina

salsa di soia

aceto balsamico

1 limone

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Tasta i filetti di triglia ed elimina le eventuali lische rimaste con la pinzetta. Lavali, asciugali, irrorali con un filo d’olio e poco succo di limone e salali. Raschia le carote. Lava carote e zucchine, spuntale e riducile a strisce sottili nel senso della lunghezza. Scottale in acqua bollente salata per 30 secondi, scolale e tuffale in una ciotola di acqua ghiacciata. Sgocciolale ancora su abbondante carta da cucina e tamponale con altra carta per asciugarle. Tieni da parte l’acqua di cottura delle verdure. Disponi 8 filetti di triglia con la parte della pelle verso il basso su un tagliere. Distribuisci sopra i nastri di verdura preparati e gli spinacini e copri con i filetti rimasti con la parte della pelle verso l’alto. Lega con delicatezza i sandwich ottenuti con rafia o spago da cucina. Disponi il cestello per la cottura al vapore nella casseruola e versa una quantità di acqua di cottura delle verdure sufficiente a sfiorare il fondo del cestello. Porta a bollore, adagia i sandwich di triglie e cuoci per circa 10 minuti. Intanto, lava 10 steli di erba cipollina, asciugali con carta da cucina e tagliuzzali con le forbici. Versa 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di aceto balsamico, 1 di succo di limone e 3-4 cucchiai di olio nel barattolo o in un vasetto di vetro. Unisci l’erba cipollina e una macinata di pepe, chiudi con il coperchio e agita con decisione per emulsionare. Distribuisci i sandwich di triglie nei piatti, irrora con la salsina preparata e decora, a piacere, con fili di erba cipollina lavati e asciugati. Servi il piatto.

Salmone al vapore

Il salmone al vapore è un piatto leggero ma ricco di sapori inebrianti: si prepara con estrema semplicità ed è una ricetta molto versatile, adatta a diverse occasioni. È perfetta per una cena salutare e pratica quando torni a casa e non hai molto tempo per preparare oppure per imbandire la tavola per un pasto in compagnia di amici, all’ultimo secondo. Questo piatto oltre ad essere delizioso si presenta come un trionfo di colori: il rosa acceso del salmone e il verde vivo delle spezie faranno venire l’acquolina in bocca a tutti.

Ingredienti

2 fette di salmone

1 arancia

Rosmarino

Dragoncello

Salvia

Erba cipollina

Zenzero (2 cm di radice)

Un mazzetto di rucola

Olio extravergine d’oliva

Pinoli

Procedimento

Come prima cosa scegli del pesce fresco, due filetti spessi circa 2 cm. Privali della spina centrale e passali sotto l’acqua per eliminare le impurità. Sistemali sul cestello della pentola e procedi con le altre fasi della preparazione del tuo salmone al vapore. Lava tutte le erbe sotto l’acqua corrente e sminuzzale in una ciotola, poi irrora con il succo di mezza arancia. Taglia lo zenzero a rondelle sottili o grattugialo se preferisci un sapore più intenso, forte e leggermente piccante, e aggiungilo al misto aromatico. A questo punto versa le erbe sul salmone per insaporire e copri con un coperchio. Ricordati di mettere l’acqua nella pentola, facendo attenzione che non superi il livello del cestello. Cuoci il salmone al vapore per circa 15 minuti. Nel frattempo prepara una semplicissima salsa di accompagnamento, perfetta per guarnire. Lava la rucola e riponi all’interno di un frullatore con una manciata di pinoli, un paio di cucchiai di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale e uno di pepe. Aggiungi anche il succo dell’altra metà d’arancia e frulla fino a formare una salsa della stessa consistenza del pesto. È delizioso anche l’accostamento di questo piatto con il pesto di pomodori. Quando il salmone al vapore è pronto, sistemalo su un piatto, irrora con un filo d’olio a crudo e decora con il pesto di rucola.

Buon appetito!