Con l'arrivo del caldo, abbiamo sempre più voglia di pasti leggeri e freschi, che possano saziarci senza passare troppo tempo in cucina.

Questa insalata di gamberetti, carote e avocado è perfetta, perché veloce da cucinare, ma gustosa e light.

Ingredienti

1 avocado

5 carote

Semi di zucca sbucciati

200 g di gamberetti

1 Limone

Pane integrale

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Procedimento

Per iniziare la preparazione dell’insalata di gamberetti, avocado e carote, lava le carote e pelale. Poi tagliale a rondelle o a strisce e mettile in una coppa.Successivamente pulisci i gamberetti freschi sotto l’acqua corrente, privandoli di testa, coda e guscio. Se non hai a disposizione dei gamberetti freschi, puoi utilizzare quelli surgelati. Sbollenta i gamberetti in acqua salala per qualche minuto e poi scolali. Mettili in una coppa e condisci con olio, limone e pepe.

Procedi sbucciando l’avocado e tagliandolo a fettine o a tocchetti, come preferisci, e adagialo in una coppa. Aggiungi le carote e i gamberetti.Per continuare con la preparazione dell’insalata di avocado e carote, metti in una stessa coppa o in un piatto da portata tutti gli ingredienti e condisci con abbondante olio d’oliva, un altro po’ di succo di limone, un pizzico di pepe e un po’ di sale.

Adesso prendi il pane integrale e taglialo a tocchetti piccoli, di circa 2 centimetri. In una pentola antiaderente metti dell’olio a riscaldare, se vuoi puoi aggiungere uno spicchio d'aglio intero per insaporire. Appena l’olio sarà caldo, versa nella padella il pane a pezzi e fai friggere. Quando i cubetti saranno ben dorati, toglili dal fuoco, adagiali su uno strato di carta assorbente e condisci con un pizzico di sale e pepe.Alla fine aggiungi i mini crostini di pane fritto, insieme ai semi di zucca, per decorare. Una buona idea è tostare i semi di zucca in forno o in una padella antiaderente. Il pane ben saporito e croccante sarà una vera goduria da gustare con la cremosità dell’avocado.L’insalata di avocado e carote è perfetta per un aperitivo veloce e l’ideale sarebbe accompagnarla con un calice di vino bianco.