Ingredienti

300 gr di pasta

200 gr di feta

200 gr di formaggio spalmabile

250 gr di pomodorini

olio extravergine d’oliva q.b.

foglie di basilico q.b.

sale q.b.

Preparazione

Lava e asciuga i pomodorini, poi tagliali a metà e disponili in padella, con il lato tagliato verso l’alto, senza sovrapporli. Condiscili con un filo di olio e un pizzico di sale e di pepe e falli cuocere a fiamma alta per qualche minuto, poi girali dall’altra parte. Fai attenzione a non mescolarli mai per evitare che si sfaldino.

Nel frattempo in una pentola con abbondante acqua salata fai cuocere la pasta.

Prendi un mixer e versa le foglie di basilico, la feta, il formaggio spalmabile e un po’ d’olio. Frulla il tutto fino a ottenere una crema liscia.

Scalda la crema di feta in padella e quando la pasta è al dente scolala direttamente lì. Mescola il tutto per amalgamare bene il condimento e se necessario aggiungi un po’ di acqua di cottura.

Aggiungi i pomodorini e qualche foglia di basilico e servi.

