Il suo nome deriva dalla piccola padella con fondo spesso e due manici, utilizzata per la sua preparazione. Il saganaki può essere preparato con diversi tipi di formaggio, come graviera, kefalotiri o halloumi, a seconda delle preferenze. La ricetta è semplice, ma richiede attenzione perché il risultato sia perfetto. Tradizionalmente, viene servito con succo di limone fresco, che ne esalta il gusto, e accompagnato da pane rustico. Il saganaki è un’ottima scelta da abbinare ai mezedes (una serie di sfiziosi e gustosi antipasti della cucina greca) e si sposa perfettamente con un bicchiere di ouzo (un particolare liquore greco). Ecco come preparare il saganaki a casa tua.

Ingredienti

200 gr di graviera o kefalotiri

1 tazza di farina per impanare

1 tazza di acqua

4 cucchiai di olio d’oliva per friggere

1 fetta di limone

Saganaki: preparazione

Tagliare il formaggio in pezzi di circa 1-1,5 cm di spessore per mantenere la sua forma durante la frittura. Immergere i pezzi in acqua e infarinarli bene per ottenere una crosta croccante. Scaldare l’olio d’oliva a fuoco alto e friggere i pezzi di formaggio fino a doratura su entrambi i lati. Rimuoverli dalla padella e posizionarli su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Servire caldi, aggiungendo qualche goccia di succo di limone per esaltare il sapore.

