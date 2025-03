Questo piatto semplice e delizioso consiste in polpo bollito, condito con olio d’oliva, paprika e sale grosso, servito su fette di patate o direttamente su piatti di legno, seguendo la tradizione. Le sue origini risalgono alle fiere popolari della Galizia, dove il polpo veniva preparato dalle famose “pulpeiras”. Questo piatto non è solo un simbolo gastronomico, ma anche un omaggio alle radici marinare galiziane e all’eccellenza dei suoi prodotti ittici. Perfetto come antipasto o piatto principale, il polpo alla galiziana conquista il cuore e il palato grazie alla sua semplicità e al suo sapore autentico. Di seguito, gli ingredienti per preparare questa ricetta.

Ingredienti

1 polpo fresco di circa 2 kg

1 kg di patate

Paprika dolce e piccante (a piacere)

Olio extravergine d’oliva

Sale grosso

Polpo alla galiziana: preparazione

Lava bene il polpo e congelalo in anticipo se è fresco, per rompere le fibre e facilitarne la cottura. Scongelalo prima di cucinarlo. Riempi una pentola grande con acqua e portala a ebollizione senza aggiungere sale. Immergi e ritira il polpo dall’acqua bollente per tre volte, facendo arricciare le punte. Quindi, lascialo cuocere per circa 30-35 minuti a fuoco medio o fino a quando sarà tenero. Pela le patate e tagliale a fette spesse. Falle bollire in acqua salata finché non saranno morbide. Disponi le fette di patate come base su un piatto. Taglia il polpo a rondelle e sistemalo sopra le patate. Spolvera una miscela di paprika dolce e piccante, aggiungi sale grosso e irrora con un generoso filo di olio extravergine d’oliva. Il piatto è pronto per essere gustato!

