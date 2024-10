Ingredienti

600 gr di zucca pulita

150 gr di formaggio spalmabile

80 gr di parmigiano reggiano grattugiato

120 gr di pangrattato

olio extravergine d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

Dopo aver tagliato la zucca a pezzetti, mettila in una padella con un filo d’olio. Aggiungi anche un pizzico di sale e copri con il coperchio. Fai cuocere a fiamma media finché la zucca non sarà cotta.

Nel frattempo, preriscalda il forno a 190°C e rivesti una teglia con carta da forno.

In una ciotola grande versa la zucca ammorbidita e schiacciala con una forchetta. Unisci il formaggio spalmabile, il parmigiano, il pangrattato, il sale e il pepe. Mescola il tutto fino a far amalgamare bene il composto.

Preleva piccole porzioni e forma delle palline aiutandoti con le mani. Passale nel pangrattato e poi disponile sulla teglia.

Cuoci le polpette per 20-30 minuti o comunque finché non saranno dorate in modo uniforme. Ricordati di girarle sull’altro lato a metà cottura.

Lascia raffreddare leggermente le polpette prima di servirle.

