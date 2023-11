Zuppa di zucca con i gamberi: armonia tra mare e terra

Una deliziosa zuppa di zucca è ciò che ci vuole per una cena leggera e saporita, da preparare in poco tempo

Questa zuppa di zucca con i gamberi è perfetta per quando hai voglia di un piatto stuzzicante ma leggero, da assaporare come primo ma anche come contorno.

Ingredienti

500 g di zucca

2 patate piccole

1 scalogno

250 g di gamberi sgusciati

2 bicchieri di latte

1 bicchierino di brandy

Olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe nero

Noce moscata

Prezzemolo

Preparazione

La prima cosa da fare per preparare questa gustosa zuppa di zucca è sbucciare la zucca e le patate e tagliare tutto a piccoli pezzi. Taglia lo scalogno a fettine, fallo imbiondire leggermente e versaci la zucca e le patate. Appena si saranno rosolate, aggiungi il latte e fai cuocere a fuoco lento per circa 15/20 minuti. Una volta che le verdure saranno cotte, con l’aiuto di un minipimer o di un frullatore, riducile in crema aggiusta di sale e metti da parte.

A questo punto della preparazione della tua zuppa di zucca, cuoci i gamberi sgusciati: riscalda un filo d’olio in una padella antiaderente e saltali per qualche minuto, sfumandoli con il brandy.

Adesso taglia delle fette di pane, irrorale con dell’olio d’oliva e tosta in forno per qualche minuto. Una volta pronte, in un piatto fondo disponi la crema di zucca e patate, aggiungi i gamberi e disponi qualche crostino intorno, per accompagnare. Lava il prezzemolo e trituralo finemente e utilizzalo per decorare il piatto.



Buon appetito!