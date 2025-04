La consistenza leggera e ariosa dei poffertjes è il risultato dell’uso di farina di grano saraceno e lievito nell’impasto. L’origine dei poffertjes risale al XVIII secolo, quando venivano preparati nei mercati e nelle fiere come una delizia irresistibile. Oggi sono una parte integrante della cultura gastronomica olandese e vengono gustati in occasione di festività come Koningsdag (la festa nazionale dei Paesi Bassi), e i mercatini natalizi.

Ciò che rende speciali i poffertjes è il metodo di cottura. Vengono preparati in una padella speciale con piccole cavità che aiutano a ottenere la loro forma caratteristica e garantiscono una cottura uniforme: croccanti all’esterno e morbidi all’interno. Sebbene tradizionalmente vengano serviti con burro e zucchero a velo, esistono numerose varianti: con sciroppo, frutta fresca o persino ingredienti salati come formaggio e pancetta. Questa versatilità li rende perfetti per soddisfare qualsiasi palato. In questa guida ti mostreremo come preparare poffertjes deliziosi seguendo la ricetta tradizionale olandese.

Ingredienti

Per circa 100-125 poffertjes:

150 gr di farina di frumento

150 gr di farina di grano saraceno

2 cucchiaini di lievito in polvere o 7 gr di lievito secco

1 pizzico di sale

450 ml di latte

2 uova

25 gr di burro fuso o un filo d’olio

1 cucchiaio di zucchero (opzionale, per una versione più dolce)

Per servire:

Burro q.b.

Zucchero a velo q.b.

Poffertjes: preparazione

Mescola in una ciotola la farina di frumento, la farina di grano saraceno, il lievito e il sale. Aggiungi le uova e una parte del latte, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Incorpora il resto del latte e il burro fuso, mescolando fino a ottenere una pastella liscia. Scalda una padella per poffertjes a fuoco medio e ungi le cavità con burro o olio. Versa piccole quantità di impasto negli incavi con un dosatore o un cucchiaio. Cuoci per circa 2 minuti, finché la superficie inizia a rapprendersi. Gira i poffertjes con una forchetta o uno stecchino e cuoci per altri 2 minuti fino a doratura. Disponi i poffertjes su un piatto e aggiungi un pezzetto di burro su ciascuno. Spolvera con abbondante zucchero a velo e servili caldi.

