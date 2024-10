Ingredienti

400 gr di penne

500 ml di panna

240 gr di prosciutto cotto

40 gr di passata di pomodoro

una cipolla

prezzemolo q.b.

sale e pepe q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

In un tegame metti la cipolla sminuzzata con un filo abbondante di olio. Falla soffriggere a fuoco medio finché diventa traslucida. Unisci il prosciutto cotto tagliato a fettine sottili e cuoci per un paio di minuti finché non inizia a dorarsi.

Aggiungi la passata di pomodoro e mescola per far amalgamare bene gli ingredienti. Quando la salsa si è leggermente addensata (ci vorranno una decina di minuti circa) aggiungi la panna e mescola. Otterrai una salsa cremosa e liscia.

Trita il prezzemolo e aggiungilo al condimento nel tegame con un po’ di sale e di pepe, mescolando ancora.

Nel frattempo in una pentola con acqua salata fai cuocere le penne. Quando sono al dente trasferiscile direttamente nel tegame. Se la salsa è troppo densa aggiungi un po’ di acqua di cottura mentre amalgami la pasta al condimento.

Servi aggiungendo un altro po’ di prezzemolo tritato in superficie per decorare.

