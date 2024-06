Pasta con crema di datterini, robiola e melanzane

V uoi preparare un piatto di pasta gustosa ma non hai idee? Questa ricetta a base di datterini, melanzane e robiola è quello che fa per te. Ecco come prepararla.

Ingredienti

200 gr di pasta corta

400 gr di pomodorini datterini rossi e gialli

una robiola

una melanzana

foglie di basilico q.b.

olio di semi per friggere q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Preparazione

Lava i datterini, tagliali a metà e poi versali in una padella con uno spicchio d’aglio, olio e sale. Falli cuocere a fuoco medio-alto per poco meno di dieci minuti.

Nel frattempo, lava la melanzana, tagliala a cubetti e falli friggere in olio di semi. Elimina l’olio in eccesso ponendoli su carta assorbente.

Prendi un mixer e versa la robiola, le foglie di basilico, un po’ dei cubetti di melanzana fritti e i datterini. Frulla per creare una crema, poi setacciala.

In una pentola con acqua salata fai cuocere la pasta, poi scolala in una padella, aggiungi la crema e il resto dei cubetti di melanzane, amalgama tutto. Servi decorando con foglioline di basilico.