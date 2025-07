La sua origine risale a secoli fa, e ogni famiglia custodisce una propria ricetta personale. Tradizionalmente preparato con crauti e cavolo fresco, diversi tipi di carne, funghi secchi e prugne, il bigos matura per alcuni giorni e, ad ogni riscaldamento, diventa ancora più saporito. È un piatto unico che unisce generazioni e dà il meglio di sé nei mesi freddi, magari accompagnato da pane o patate. È spesso presente sulle tavole natalizie, ma si adatta anche a un pranzo quotidiano. Richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale ripaga ampiamente lo sforzo. Le varianti regionali differiscono: alcuni aggiungono vino rosso, altri pomodori, altri ancora optano per versioni vegetariane. Qualunque sia la scelta, il bigos è un piatto che profuma di casa e tradizione. Ecco come prepararlo.

Ingredienti (per circa 5 kg di bigos)

2 kg di crauti

1 kg di cavolo fresco

80 gr di funghi secchi

500 gr di spalla di maiale

300 gr di spalla di manzo

500 gr di pancetta cruda

500 gr di lonza di maiale

180 gr di salsiccia tipo “myśliwska” (salsiccia di suino essiccata e affumicata, corta e dalla consistenza morbida)

150 gr di pancetta affumicata

2 cipolle grandi

50 gr di prugne secche

1 bicchiere di vino rosso secco (facoltativo)

5 grani di pimento

5 foglie di alloro

1 chiodo di garofano

2 bacche di ginepro

sale e pepe q.b.

50 gr di strutto per friggere

Procedimento

Metti i funghi secchi in ammollo in 500 ml di acqua fredda per una notte. Poi cuocili nella stessa acqua per circa 30 minuti. Filtra i funghi, conserva il brodo e tagliali a strisce. Se i crauti sono molto acidi, sciacquali sotto acqua corrente e strizzali leggermente. Poi tritali grossolanamente, mettili in una pentola, ricoprili con acqua e falli cuocere per circa un’ora. Rimuovi le foglie esterne del cavolo fresco, elimina il torsolo e lava accuratamente. Poi afffettalo finemente, mettilo in una pentola, ricoprilo con acqua e fallo cuocere per circa 30 minuti. Quando i crauti e il cavolo sono teneri uniscili in una pentola capiente. Taglia le carni a cubetti e falle rosolare in una padella con lo strutto. Rosola separatamente anche la pancetta, la salsiccia e la cipolla, poi aggiungi tutto nella pentola con i cavoli e i crauti. Aggiungi i funghi, il loro brodo filtrato, le prugne, le spezie e, se desideri, il vino rosso. Cuoci a fuoco basso per almeno un’ora, mescolando di tanto in tanto. Poi lascia raffreddare. Nei 2-3 giorni successivi, il bigos va riscaldato e raffreddato una volta al giorno. Ogni riscaldamento ne intensifica l’aroma. Servi il bigos caldo.

