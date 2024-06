V uoi preparare un aperitivo diverso dal solito per stupire i tuoi ospiti? Questi squisiti crostini con hummus di piselli e totani sono perfetti. Ecco la ricetta.

Ingredienti

6-8 crostini

foglioline di menta (facoltative)

Per l’hummus:

200 gr di piselli surgelati

1 cucchiaio di tahina

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

8 foglie di menta

limone qualche goccia

pepe q.b.

sale q.b

semi di sesamo q.b.

Per il totano:

150 gr circa di anellini di totano

½ cipolla

¼ di bicchiere di vino bianco

1 cucchiaio di salsa di soia

olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione

Per prima cosa trita la cipolla grossolanamente, poi falla rosolare in una padella con un filo d’olio.

Aggiungi gli anellini di totano già puliti, sfumali con il vino bianco e falli cuocere per circa dieci minuti.

Unisci la soia, mescola il tutto e poi spegni il fuoco. Taglia gli anelli a pezzettini.

In una pentola con acqua bollente, versa i piselli surgelati e falli cuocere per circa dieci minuti. Scolali e passali subito in acqua fredda.

Prendi il mixer e frulla i piselli, la menta, la tahina, il sale, il pepe e l’olio. Trasferisci l’hummus in una ciotola e aggiungi i semi di sesamo.

Spalma sopra i crostini l’hummus, poi aggiungi i pezzetti di calamari e le foglioline di menta e servi.