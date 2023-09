Come preparare i piselli alla maionese

I piselli alla maionese sono un contorno gustosissimo e perfetto per ogni occasione. Facili e veloce da preparare, sono ottimi per esempio quando improvvisate una cena.

Ingredienti

500 gr di piselli sbucciati

5 cucchiai di maionese

2 l di acqua

sale q.b.

Preparazione

Far bollire l’acqua e immergervi i piselli. Cuocerli per 15 minuti.

Raffreddarli in acqua fredda, scolarli e aggiungere sale.

Completare i piselli con la maionese, mischiare adagio per non far smontare la salsa e fare in modo che siano ben amalgamati.