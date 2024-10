Ingredienti

una verza

2 foglie di salvia

150 gr di salsiccia

40 gr di burro

1 spicchio di aglio

prezzemolo q.b.

una cipolla

150 gr di tritato di vitello o manzo

mezzo bicchiere di vino bianco

100 gr di grana padano grattugiato

1 uovo

100 gr di pane secco ammollato nel latte

brodo di carne (facoltativo)

sale e pepe q.b.

spago da cucina q.b.

Preparazione

Dopo averle pulite, sbollenta le foglie di verza in acqua salata bollente. Scolale, raffreddale in acqua fredda e stendile su un canovaccio per asciugarle. Rimuovi eventuali coste dure. Poi taglia le foglie di verza in quadrati di circa 5 centimetri per lato. Conserva i ritagli delle foglie.

Soffriggi l’aglio e il prezzemolo tritati in 20 grammi di burro.

In una padella senza olio, rosola e sbriciola con una forchetta la salsiccia senza pelle. Trasferiscila in una ciotola, scolando il grasso in eccesso.

Soffriggi mezza cipolla con il burro rimanente e aggiungi la carne macinata. Sfuma con il vino e aggiungi i ritagli di verza tritati; unisci la salsiccia e lascia raffreddare.

Aggiungi al composto il grana, l’uovo, il pane ben strizzato, l’aglio e il prezzemolo. Regola di sale e pepe. Lascia riposare in un luogo fresco per 30 minuti.

Metti il ripieno al centro di ogni quadrato di verza e avvolgilo per formare delle polpettine rotonde. Usa lo spago da cucina per legare i fagottini.

In una casseruola, soffriggi la cipolla rimanente e due foglie di salvia in poco olio. Aggiungi i fagottini e rosolali per sigillarli.

Aggiungi sale e pepe e cuoci coperto per 20 minuti, aggiungendo brodo caldo se preferisci.

