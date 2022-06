L e meringhe vegan: chi pensa non si possano preparare si sbaglia! Sono dolci e buonissime nuvole fragranti. Le nostre sono anche decorate con granella di pistacchi: una vera bontà! Se le assaggi, non potrai fare più a meno del loro sapore : chi pensa non si possano preparare si sbaglia! Sono dolci e buonissime nuvole fragranti. Le nostre sono anche decorate con granella di pistacchi: una vera bontà! Se le assaggi, non potrai fare più a meno del loro sapore

Procedura 1 ora 40 minuti

Cottura 1 ora 30 minuti Ingredienti 150 gr acqua di cottura dei ceci acqua di cottura dei ceci

160 gr zucchero

1 cucchiaino succo di limone

La ricetta delle meringhe vegan è deliziosa, soprattutto perché è veloce e semplicissima; il risultato consiste in golosi dolcetti super leggeri e friabili che si sciolgono in bocca.

Gli ingredienti delle meringhe vegan

Ciò di cui hai bisogno sono pochi ingredienti: i ceci, la loro acqua di cottura, zucchero di canna e un po’ di succo di limone.

Gusta queste golose meringhe in versione vegan in compagnia delle persone che ami, per concludere il pasto in dolcezza.

Preparazione delle meringhe vegan

Come prima cosa cuoci i ceci in una pentola, avendoli prima messi a mollo per un paio d’ore o una notte intera. Lessali in abbondante acqua e una volta cotti, scolali e pesa 150 gr della loro acqua di cottura, poi aspetta che si raffreddi. In un recipiente dal bordo alto e inizia a montare l'acqua con le fruste elettriche fino ad ottenere una crema dalla consistenza spumosa e compatta, ci vorranno circa 10 minuti alla massima velocità: deve essere ferma e non scivolare se provi a ruotare la coppa. Delicatamente, aggiungi 160 gr di zucchero di canna sottile e 1 cucchiaino di succo di limone e continua a montare: il risultato dovrà essere un composto liscio e sodo. Disponi il composto su un foglio di carta da forno aiutandoti con una sac a poche, per formare le meringhe, e cuocile per circa 90 minuti, in forno caldo a 100° C. Quando le sforni, dovranno avere una consistenza dura all’esterno. Per decorarle, spolverale con del cacao amaro, con delle scaglie di cioccolato fondente oppure con della granella di pistacchi o della frutta secca che preferisci.

Meringhe vegan: le varianti

Se ti piace, puoi colorare le tue meringhe vegan con della curcuma o del cacao amaro in polvere, oppure lasciarle al naturale per guarnirle come più ti piace.