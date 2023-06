La preparazione di questa torta al limone vegan porterà in tutta la casa un’aroma al quale sarà davvero impossibile resistere. È una ricetta perfetta per cominciare la giornata nel migliore dei modi oppure per concludere un pasto con dolcezza.

Ingredienti

200 g di farina 00

100 g di fecola di patate

100 g di zucchero

200 ml di latte di riso

200 ml d’olio d’oliva

2 limoni (succo e buccia)

Il procedimento

Per prima cosa riponi all’interno di una ciotola la farina ben setacciata insieme allo zucchero e alla fecola. Aggiungi a filo l’olio d’oliva e il latte di riso e inizia a girare il tutto con l’aiuto di fruste elettriche o di un cucchiaio di legno. Grattugia la buccia dei due limoni, poi spremili per ricavarne il succo. Scegli dei limoni profumati e saporiti, magari di agricoltura biologica affinché il risultato sia dei migliori. Mescola l’impasto della torta al limone vegan fino ad ottenere un risultato denso e cremoso, privo di grumi. Se vuoi, puoi anche aggiungere 1 cm di zenzero grattugiato o delle gocce di cioccolato fondente per rendere il dolce super goloso. Aggiungi alla fine il lievito setacciato, mescola ancora e riponi all’interno di una teglia unta con dell’olio d’oliva o rivestita di carta da forno, del diametro di circa 22 cm. Riscalda il forno alla temperatura di 180 e cuoci per 30 minuti, controllando la cottura, in base alla potenza del tuo forno. Quando l’aspetto sarà dorato e la fragranza avrà inebriato l’aria, la torta al limone in versione vegan sarà pronta per essere degustata.

Puoi accompagnarla con della crema saporita al sapore di zenzero, con del gelato oppure con un succo di frutta fresco e naturale