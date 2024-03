La primavera è alle porte e vuoi portare in tavola piatti più freschi e colorati? Le nostre ricette per realizzare un menù di marzo super originale

Non sempre si hanno tempo e voglia per portare in tavola idee nuove e fantasiose. Niente paura, ci pensiamo noi! Ti proponiamo 7 ricette per il menù di marzo adatte a tutte le occasioni: sbizzarrisciti!

Menù di marzo: 7 ricette originali

La primavera è ormai alle porte e con la bella stagione torna anche la voglia di portare in tavola piatti freschi e colorati. La frutta e la verdura di questo periodo ci vengono in aiuto e, grazie a esse, è possibile realizzare pietanze semplici ma allo stesso tempo originali e gustose. Ti mancano le idee per il menu di marzo? Ecco pronte per te 7 ricette davvero strepitose!

Menù di marzo: ravioli integrali con ricotta e spinaci

I ravioli integrali con ricotta e spinaci sono un tipo di pasta fresca facile da preparare, buona da gustare con un sughetto semplice o con del parmigiano.

Ingredienti

Per la pasta:

400 g di farina integrale

4 uova

Un pizzico di sale

Per il ripieno:

200 g di ricotta

200 g di spinaci

Noce moscata

Sale

Pepe

Parmigiano

Olio extravergine d’oliva

Procedimento

La prima cosa da fare per preparare questi golosi ravioli integrali è disporre la farina in una ciotola capiente. Aggiungi le uova e il pizzico di sale e impasta energicamente con le mani fino ad amalgamare perfettamente gli ingredienti tra loro. Quando avrai ottenuto una palla omogeneo a liscia, avvolgila in uno strato di pellicola e fai riposare in frigorifero per circa 20 minuti. Nel frattempo prepara il ripieno dei ravioli integrali: lessa gli spinaci in acqua salata e poi frullali insieme alla ricotta, aggiustando di sale e pepe e insaporendo con una spolverata di noce moscata.

Stendi il composto per dare forma ai ravioli: cospargi la spianatoia con della farina in modo tale che l’impasto non si attacchi e ricava con l’aiuto di un mattarello delle sfoglie di pasta molto sottili. Se vuoi, puoi utilizzare la macchinetta per la pasta per stendere. Crea tanti piccoli quadrati e disponici sopra un po’ del ripieno di ricotta e spinaci. Poi adagia uno strato di pasta e chiudi i ravioli con la punta delle dita. Fai bollire abbondante acqua salata e cuoci i ravioli per pochi minuti: quando torneranno a galla saranno pronti per essere serviti. Cospargi i ravioli integrali con del parmigiano grattugiato e un filo d’olio extravergine d’oliva e portali in tavola.

Menù di marzo: tzatziki con sedano e carote

Stanca delle solite ricette? Ecco una variante curiosa dello tzatziki, la salsa tipica della Grecia, da preparare con sedano, carote e aglio.

Ingredienti

3 vasetti di yogurt

2 spicchi d’aglio

4 carote

1 gambo grande di sedano

Olio extravergine d’oliva

Sale

Pepe

Cumino

Paprika

Ricetta

La prima cosa da fare per preparare questa ricetta rivisitata del classico tzatziki greco è lavare sedano e carote sotto l’acqua e tagliarli finemente a rondelle. Nel frattempo fai scaldare in una padella antiaderente dell’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Quando sarà ben caldo versaci dentro le carote e il sedano e fai soffriggere, avendo cura di non far bruciare l’aglio. Aggiungi un bicchiere d’acqua e poi condisci con un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Quando si saranno ammorbiditi spegni il fuoco. In una ciotola mescola lo yogurt con sale, pepe, cumino e paprika. Taglia l’altro spicchio d’aglio grossolanamente (per poi poterlo togliere) e aggregalo allo yogurt.

Decidi in base al tuo gusto se vuoi che il sapore dell’aglio sia più o meno intenso. Se prediligi un sapore più forte, puoi tagliare l’aglio finemente in modo tale da non scartarlo alla fine della preparazione. Per completare la ricetta dello tzatziki, aggiungi le carote e il sedano (con il sughetto ma senza l’aglio) al composto di yogurt, un filo d’olio d’oliva e mescola per far amalgamare tutti gli ingredienti. Copri la ciotola con della pellicola e fai riposare per un paio d’ore in frigorifero prima di consumarlo. Servi lo tzatziki fresco, accompagnandolo con dei crostini di pane o con del pane pita greco, oppure gustalo insieme ad un arrosto di carne o a delle verdure grigliate.

Menù di marzo: coni di lattuga al caprino

Una ricetta velocissima per preparare un piatto che, servito come antipasto agli ospiti, ti farà fare un figurone!

Ingredienti

Bresaola 80 g

Caprino 80 g

Olio di oliva qb

Sale qb

Succo di limone qb

Una lattuga

Erba cipollina qb

Procedimento

Sfoglia, lava e asciuga 1 cespo di lattuga. Taglia le foglie più grandi a metà, eliminando la costa centrale più dura. Monta 300 g di caprino con un filo d’olio, qualche goccia di succo di limone, 10 steli di erba cipollina tagliuzzata, sale e pepe. Taglia a listarelle 80 g di bresaola a fettine non troppo sottili e mescolale alla crema di caprino. Farcisci le foglie di lattuga con la crema e chiudile a cono o a cannolo.

Menù di marzo: pasta con agretti e pomodorini

La pasta con gli agretti e i pomodorini è un piatto dal gusto naturale e genuino, da realizzare con semplicità, attraverso pochi passi. Gli agretti si trovano per poche settimane all’anno, e sono tra le verdure primaverili più gustose in assoluto! Una ricetta classica per esaltarne il gusto, è questo piatto con pochi semplici ingredienti. Scopriamo insieme come preparare una buonissima pasta con agretti e pomodorini.

Ingredienti

300 g di pasta (strozzapreti)

250 g di pomodori qualità ciliegino

300 g di agretti

2 spicchi d’aglio

Basilico

Sale

Pepe nero

Timo

Zucchero di canna

Olio extravergine d’oliva

Ricotta salata

Una manciata di pinoli

Come preparare la pasta con agretti e pomodorini

La pasta con gli agretti è un piatto davvero delizioso, ottimo da cucinare per affacciarsi alla stagione primaverile: raccoglie tutto il piacere della pasta, unito al sapore delicato di questa verdura (conosciuta anche con il nome “barba di frate”) e la dolcezza dei pomodorini caramellati in forno. La prima cosa da fare è lavare sotto l’acqua corrente i pomodori: tagliali a metà e sistemali su una pirofila cosparsa d’olio, con la parte tagliata verso l’alto. Distribuisci sulla superficie un pizzico di sale e uno di zucchero, un po’ di timo e del pepe, poi ricopri con un filo d’olio e aggiungi uno spicchio d’aglio tagliato a metà.

Cuoci in forno a 200 gradi per circa 30 minuti fino a che i pomodorini saranno appassiti e leggermente bruciacchiati: tira fuori la teglia dal forno e riponi il contenuto in una ciotola, insieme al sughetto che si sarà formato. Continua la preparazione della pasta con gli agretti mondando le verdure: elimina la terra e taglia le estremità con le radici. Porta ad ebollizione una pentola con dell’acqua salata e cuoci gli agretti per pochi minuti, circa 5, poi scolali e falli saltare in padella con uno spicchio d’aglio e dell’olio extravergine d’oliva. Alla fine aggiungi i pomodorini e mescola insieme. Cuoci la pasta che preferisci, degli spaghetti sarebbero perfetti, ma la vera bontà è gustare questo condimento con della pasta fresca fatta in casa come gli strozzapreti.

Quando la pasta sarà cotta, saltala in padella, aggiungendo del basilico, e spolverate con della ricotta salata, magari affumicata, che si sposa bene con il gusto leggermente dolce dei pomodorini. Puoi decorare il tuo piatto di pasta con gli agretti con dei pinoli tostati, oppure con dei semini di sesamo bianco o nero: il risultato sarà eccezionale e la semplicità a portata di forchetta.

Menù di marzo: insalata di gamberetti, carote e avocado

L’insalata di gamberetti, carote e avocado è un piatto sfizioso e saporito adatto a tutte le occasioni, sia come antipasto sia da portare in tavola al termine della cena, ma anche come piatto unico per l’ufficio, soprattutto se si è a dieta.

Ingredienti

1 avocado

5 carote

Semi di zucca sbucciati

200 g di gamberetti

1 Limone

Pane integrale

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Ricetta

Per iniziare la preparazione dell’insalata di gamberetti, avocado e carote, lava le carote e pelale. Poi tagliale a rondelle o a strisce e mettile in una coppa. Successivamente pulisci i gamberetti freschi sotto l’acqua corrente, privandoli di testa, coda e guscio. Se non hai a disposizione dei gamberetti freschi, puoi utilizzare quelli surgelati. Sbollenta i gamberetti in acqua salala per qualche minuto e poi scolali. Mettili in una coppa e condisci con olio, limone e pepe. Procedi sbucciando l’avocado e tagliandolo a fettine o a tocchetti, come preferisci, e adagialo in una coppa. Aggiungi le carote e i gamberetti. Per continuare con la preparazione dell’insalata di avocado e carote, metti in una stessa coppa o in un piatto da portata tutti gli ingredienti e condisci con abbondante olio d’oliva, un altro po’ di succo di limone, un pizzico di pepe e un po’ di sale.

Adesso prendi il pane integrale e taglialo a tocchetti piccoli, di circa 2 centimetri. In una pentola antiaderente metti dell’olio a riscaldare, se vuoi puoi aggiungere uno spicchio d’aglio intero per insaporire. Appena l’olio sarà caldo, versa nella padella il pane a pezzi e fai friggere. Quando i cubetti saranno ben dorati, toglili dal fuoco, adagiali su uno strato di carta assorbente e condisci con un pizzico di sale e pepe. Alla fine aggiungi i mini crostini di pane fritto, insieme ai semi di zucca, per decorare. Una buona idea è tostare i semi di zucca in forno o in una padella antiaderente. Il pane ben saporito e croccante sarà una vera goduria da gustare con la cremosità dell’avocado. L’insalata di avocado e carote è perfetta per un aperitivo veloce e l’ideale sarebbe accompagnarla con un calice di vino bianco.

Menù di marzo: cipolline in agrodolce con il dott. Alessandro Saibene

Ricetta gustosa e invitante, la cui dolcezza è ottenuta con Dietor Cuor di Stevia. Ce la consiglia il dott. Alessandro Saibene. Ecco un altro piatto particolare e stuzzicante che possiamo preparare in modo sano, grazie al nostro ingrediente speciale, Dietor Cuor di Stevia, che come ci ha spiegato il dott. Alessandro Saibene viene estratto dalle foglioline della Stevia mediante una procedura naturale che ne preserva le preziose proprietà e qualità. Ecco come preparare le cipolline in agrodolce, con Dietor Cuor di Stevia.

Ingredienti

550 gr di olio extravergine d’oliva

500 gr di aceto rosso

20 bacche di pepe nero

20 bacche di pepe nero 50 gr di sale

60 gr Dietor Cuor di Stevia

60 gr Dietor Cuor di Stevia Mirto q.b.

1,5 kg di cipolline

Procedimento

In una casseruola alta di acciaio mettere olio, aceto, pepe nero, sale e Dietor Cuor di Stevia. Portare il tutto ad ebollizione e unire il mirto e le cipolline.

Cuocere per 3 minuti il tutto.

Menù di marzo: torta all’ananas

Vuoi preparare un dolce alla frutta in poco tempo? Ecco questa semplicissima ricetta della torta all’ananas. Buona, soffice e gustosa.

Ingredienti

tre uova

200 gr di zucchero

250 gr di farina

130 gr di succo all’ananas

130 gr di olio di mais

una bustina di lievito

sale q.b.

Preparazione

Montare uova, zucchero e farina. Aggiungere succo, olio, lievito e sale. Infornare a 180° per 30 minuti. Servire la torta all’ananas dopo averla lasciata raffreddare.