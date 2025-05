Questo piatto, preparato con diversi tipi di impasto – lievitato, di patate o di ricotta – è popolare non solo in Repubblica Ceca, ma anche in altre nazioni dell’Europa centrale. Tradizionalmente, i knedliky vengono farciti con frutta di stagione, come prugne, albicocche, fragole o mirtilli, e serviti con burro, zucchero, ricotta o panna acida.

La storia dei knedliky alla frutta risale al XVII secolo, quando sono apparse le prime menzioni scritte di questa preparazione. In origine, venivano preparati come un pasto semplice nelle famiglie contadine, utilizzando ingredienti facilmente reperibili. Nel corso del tempo, la ricetta si è evoluta, e oggi esistono molte varianti che differiscono sia per l’impasto utilizzato che per il metodo di servizio.

I knedliky alla frutta non sono solo deliziosi, ma anche nutrienti. Grazie alla combinazione di impasto e frutta, offrono energia e rappresentano una scelta ideale per un pranzo o una cena dolce. Sebbene la loro preparazione possa richiedere tempo, il risultato è assolutamente gratificante: knedliky soffici e ripieni di frutta succosa sono una vera prelibatezza.

In questo articolo, esploreremo la ricetta tradizionale dei knedliky alla frutta cechi.

Ingredienti

500 gr di farina semigrossa

250 ml di latte

1 uovo

20 gr di lievito di birra

50 gr di zucchero

Un pizzico di sale

Frutta a scelta (prugne, albicocche, fragole, mirtilli)

Burro per condire

Ricotta, zucchero e panna acida per guarnire

Knedliky: preparazione

In una ciotola, mescola farina, zucchero e sale. Sciogli il lievito nel latte tiepido e lascia riposare per qualche minuto. Unisci l’uovo e il composto di lievito alla farina e impasta fino a ottenere un impasto omogeneo. Lascia lievitare per circa 45 minuti. Una volta lievitato, stendi l’impasto su una superficie infarinata e taglialo a quadrati. Al centro di ogni quadrato posiziona un pezzo di frutta e chiudilo formando una pallina. Cuoci i knedliky in acqua bollente e salata per 5–7 minuti, finché non vengono a galla. Condiscili con burro fuso e guarnisci con ricotta, zucchero e panna acida. Servi caldi.

