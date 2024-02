Come preparare la torta Cookie

L a torta Cookie è un dolce super goloso che unisce due delle ricette più amate: i classici biscotti americani e la buonissima sbriciolata. Ecco come prepararla.

Ingredienti (per uno stampo da 18 centimetri)

Farina 00: 250 gr

Zucchero: 50 gr

Zucchero di canna: 50 gr

Uova (1 medio): 55 gr

Burro (morbido): 150 gr

Lievito in polvere per dolci: 5 gr

Bicarbonato: 3 gr

Estratto di vaniglia: 1 cucchiaino

Gocce di cioccolato fondente: 120 gr

Cioccolato fondente al 55%: 150 gr

Panna fresca liquida: 150 gr

Preparazione

Iniziate dall’impasto. In una ciotola ampia, versate la farina e il burro morbido. Lavorate con la punta delle dita fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungete lo zucchero di canna e lo zucchero semolato, lavorando con le mani per amalgamare gli ingredienti. Versate l’uovo, l’estratto di vaniglia, il lievito e il bicarbonato. Amalgamate velocemente con le mani e aggiungete le gocce di cioccolato. Lavorate fino a ottenere un impasto omogeneo. Coprite l’impasto con pellicola e trasferitelo in frigorifero fino all’utilizzo.

Ora preparate la ganache al cioccolato. Tritate finemente il cioccolato fondente e trasferitelo in una ciotola. In un pentolino, portate a bollore la panna fresca liquida. Non appena inizia a bollire, spegnete il fuoco e versate metà della panna nel cioccolato. Mescolate senza incorporare aria. Aggiungete la panna rimasta e mescolate ancora fino a ottenere una crema liscia.

Passate all’assemblaggio. Stendete 2/3 dell’impasto sul fondo di uno stampo a cerniera rivestito con carta forno. Versate la ganache al cioccolato sopra l’impasto. Coprite con il restante impasto e compattate sia sul fondo che ai bordi.

Cuocete la torta Cookies in forno già caldo, in modalità statica a 180°C, per circa 35-40 minuti. Per un tocco extra goloso, servite la torta Cookie con una pallina di gelato alla vaniglia.