Questa delizia combina la morbidezza del pane con il sapore ricco e intenso del curry. La storia del kare-pan risale agli anni ’30, periodo in cui la cucina occidentale stava influenzando la gastronomia giapponese. Questa fusione di sapori ha dato vita a un pane unico che oggi si trova ovunque, dai panifici ai minimarket giapponesi. Esistono due varianti principali del kare-pan: la versione fritta, caratterizzata da una crosta dorata e croccante, e quella al forno, più leggera ma altrettanto gustosa. Entrambe le versioni offrono un’armonia perfetta tra consistenza e gusto, rendendo questo pane uno dei più apprezzati in Giappone. Preparare il kare-pan in casa è un’ottima occasione per gustare un classico giapponese con ingredienti freschi e un tocco personale. Con la giusta tecnica, è possibile ottenere un risultato perfetto.

Ingredienti

Impasto per il pane (per 6 pezzi):

140 gr di farina forte (tipo Manitoba)

1 cucchiaino di lievito di birra secco (3 gr)

1 cucchiaio e mezzo di zucchero

70-80 ml di acqua tiepida

⅓ di cucchiaino di sale

1 cucchiaio di uovo sbattuto

2 cucchiai di olio vegetale

Ripieno, copertura e frittura:

200 gr di curry (ridotto in pezzi piccoli)

40 gr di pangrattato

1 uovo sbattuto (il restante da quello usato per l’impasto)

Olio per friggere q.b.

Preparazione

Sciogliere il lievito e lo zucchero nell’acqua tiepida e lasciare riposare per circa 20 minuti. Aggiungere la farina, il sale, l’uovo sbattuto e l’olio vegetale, impastando fino a ottenere una consistenza liscia. Coprire l’impasto e lasciarlo lievitare a 40°C per circa 30 minuti. Dividere l’impasto in 6 porzioni, eliminare l’aria e stendere ogni pezzo in una forma ovale. Aggiungere il curry al centro, ripiegare l’impasto e chiudere bene i bordi. Lasciare lievitare nuovamente a 40°C per circa 10 minuti. Spennellare ogni panino con uovo sbattuto e passarlo nel pangrattato. Scaldare l’olio a 170-180°C e friggere il kare-pan fino a doratura. Scolare su carta assorbente e servire caldo.

