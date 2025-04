I gamberetti gratinati al limone, facili da preparare, sono ideali per stupire gli ospiti durante una cena o per regalarsi un momento di puro piacere gastronomico. Questo piatto può essere adattato alle vostre preferenze aggiungendo spezie o erbe aromatiche per esaltare i sapori. Ecco gli ingredienti necessari e i passaggi per preparare questo secondo di pesce delizioso.

Ingredienti

Per 4 persone:

600 gr di gamberetti sgusciati

1 limone (scorza e succo)

2 uova

20 cl di latte concentrato non zuccherato

1 cucchiaio di olio d’oliva

15 ml di acqua

noce moscata grattugiata q.b.

pepe q.b.

una noce di burro per la teglia

60 gr di pangrattato

Gamberetti gratinati al limone: preparazione

Sgusciate i gamberetti e metteteli da parte. Scaldate l’olio in una padella, aggiungete le carcasse e fatele rosolare a fuoco vivo per 5 minuti. Aggiungete l’acqua e raschiate i succhi di cottura con un cucchiaio di legno. Coprite e lasciate cuocere a fuoco basso per 10 minuti. Aggiungete il latte concentrato non zuccherato e continuate la cottura per altri 10 minuti. Filtrate questa preparazione per ottenere una salsa ben concentrata. Imburrate una teglia da gratin. Distribuite i gamberetti nella teglia. In una ciotola, sbattete le uova con la salsa, la noce moscata e il pepe. Aggiungete la scorza di limone e mescolate bene. Versate questa preparazione sui gamberetti. Preriscaldate il forno a 210°C e cospargete il pangrattato in superficie per una consistenza croccante. Infornate e cuocete per 10-15 minuti, fino a quando i gamberetti non risultino dorati. Serviteli caldi e gustateli immediatamente.

