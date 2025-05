Questo delizioso piatto, composto principalmente da riso e fagioli, è un elemento essenziale nella gastronomia costaricana e si gusta in qualsiasi momento della giornata, anche se è particolarmente popolare a colazione. Il nome “gallo pinto” deriva dall’aspetto screziato che assume il riso quando si mescola con i fagioli, somigliando al piumaggio di un gallo.

La storia del gallo pinto risale ai tempi coloniali, quando gli ingredienti di base come il riso e i fagioli erano fondamentali nell’alimentazione delle comunità indigene e contadine. Con il passare del tempo, la ricetta si è evoluta, incorporando ingredienti come coriandolo, cipolla, peperone e la famosa salsa Lizano, un condimento costaricano che dona un tocco unico e caratteristico.

Questo piatto non è solo un simbolo di identità nazionale, ma anche un riflesso dell’ospitalità costaricana. In ogni casa e ristorante del paese, il gallo pinto viene servito accompagnato da uova, platani maturi fritti, formaggio, panna e tortillas di mais, creando una combinazione perfetta di sapori e consistenze. Inoltre, è una scelta nutriente ed economica, ideale per iniziare la giornata con energia.

In questo articolo esploreremo la ricetta tradizionale del gallo pinto, illustrando gli ingredienti e il processo di preparazione affinché tu possa gustare questo classico costaricano a casa.

Ingredienti

2 tazze di riso bianco cotto (preferibilmente del giorno precedente)

1 tazza di fagioli neri cotti (con un po’ del loro brodo)

½ cipolla tritata

½ peperone verde tritato

1 spicchio d’aglio tritato

2 cucchiai di coriandolo fresco tritato

2 cucchiai di salsa Lizano

3 cucchiai di olio di canola

Sale a piacere

Gallo pinto: preparazione

In una padella grande, scalda l’olio e soffriggi la cipolla, l’aglio e il peperone finché non diventano morbidi e aromatici. Unisci i fagioli cotti con un po’ del loro brodo. Cuoci per alcuni minuti, lasciando che assorbano i sapori del soffritto. Aggiungi il riso cotto e mescola bene con i fagioli. Cuoci a fuoco medio per alcuni minuti, mescolando costantemente affinché gli ingredienti si amalgamino. Aggiungi la salsa Lizano e il coriandolo tritato. Mescola bene e cuoci per un paio di minuti in più. Servi caldo, accompagnato da uova fritte o strapazzate, platani maturi fritti, formaggio e tortillas di mais.

Leggi anche Aborrajado: il piatto tipico colombiano

Leggi anche Feijoada: il piatto tipico brasiliano