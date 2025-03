Questo piatto porta il nome del celebre compositore Gioachino Rossini, grande amante della buona tavola e rinomato per il suo gusto per i piatti sofisticati. Unendo il lusso del foie gras e la ricchezza dei tartufi alla tenerezza di un filetto di manzo, si tratta di una vera sinfonia di sapori. Spesso servito con una salsa al Madeira o al Porto, questo piatto è un’ode all’eleganza e alla golosità. Il filetto Rossini è una ricetta ideale per occasioni speciali, poiché riflette l’arte di valorizzare ingredienti di eccellenza. L’equilibrio tra consistenze e sapori lo rende un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Ingredienti

4 filetti di manzo (circa 180-200 gr ciascuno)

4 fette di foie gras fresco

4 fette di pane in cassetta o brioche (opzionale, per la base)

40 gr di tartufo (fresco o in conserva)

20 cl di fondo di vitello

10 cl di vino Madeira o Porto

2 cucchiai di burro

olio d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Filetto alla Rossini: preparazione

Tosta leggermente le fette di pane in cassetta o brioche e mettile da parte. Condisci i filetti di manzo con sale e pepe. Scalda una padella con un mix di burro e olio d’oliva. Rosola i filetti di manzo su entrambi i lati fino alla cottura desiderata (al sangue, media, ecc.) e tienili al caldo. Nella stessa padella, scotta velocemente le fette di foie gras (pochi secondi per lato) e mettile da parte. Sfuma la padella con il vino Madeira o Porto, quindi aggiungi il fondo di vitello. Lascia ridurre fino a ottenere una salsa cremosa. Regola eventualmente il condimento. Disponi una fetta di pane su ogni piatto, adagia sopra il filetto di manzo. Aggiungi la fetta di foie gras e guarnisci con lamelle di tartufo. Versa la salsa calda sopra. Servi il filetto immediatamente, accompagnato da verdure di stagione o un purè di patate.

