Come cucinare il filetto di maiale all’uva

I l filetto di maiale all'uva è un secondo autunnale molto gustoso. Sicuramente è un'idea vincente per un pranzo in famiglia o per una cena con ospiti. Tenero e succoso, ecco come prepararlo.

Ingredienti

600 gr di filetto di maiale

350 gr di uva bianca

100 gr di gherigli di noce

2 rametti di rosmarino

un cucchiaio di aceto balsamico

uno spicchio d’aglio in camicia

½ bicchiere di birra chiara

olio extravergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

Tagliate a metà gli acini di uva ed eliminate i semi. Tritate grossolanamente al coltello i gherigli di noce.

In una padella antiaderente, fate imbiondire lo spicchio d’aglio in camicia con un po’ d’olio e il rosmarino. Poi disponete la carne e lasciatela rosolare da tutti i lati. Sfumatela con la birra e aggiustate di sale e di pepe.

Trasferite il filetto di maiale in una pirofila con parte del suo fondo di cottura e infornate a 170° C per 30-35 minuti. Trascorso questo tempo, sfornatelo e lasciatelo riposare per qualche minuto.

Nel frattempo, raccogliete gli acini puliti nella stessa padella dove avete rosolato la carne. Aggiungete i gherigli di noce spezzettati e lasciate cuocere a fiamma media per una decina di minuti; quindi unite l’aceto balsamico, mescolate brevemente e levate dal fuoco.

Ponete il filetto di maiale tagliato a fette su un piatto da portata, ricoprite la carne con gli acini d’uva e i gherigli di noce saltati in padella e servite.

Per la conservazione del filetto, utilizzate un contenitore a chiusura ermetica e riponete in frigo. Consumate entro 1-2 giorni.