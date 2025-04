Ricche di vitamine, minerali e antiossidanti, rappresentano uno snack ideale per gli amanti della cucina leggera ed equilibrata. Facili da preparare, richiedono pochi ingredienti e possono essere personalizzate con spezie o condimenti a piacere. Che si tratti di un aperitivo conviviale o di uno spuntino veloce, queste chips conquistano per il loro sapore delicato. Oltre a essere deliziose, offrono un modo originale e gustoso per riscoprire il cavolo nero. Ecco una ricetta semplice e veloce.

Ingredienti

200 gr di foglie di cavolo nero

2 cucchiai di olio d’oliva

1 pizzico di fleur de sel

Spezie a scelta (paprika, curry, aglio in polvere, ecc.)

Chips di cavolo nero: preparazione

Preriscalda il forno a 160°C (ventilato). Lava e asciuga accuratamente le foglie di cavolo nero. Rimuovi la nervatura centrale se troppo spessa. Taglia le foglie in pezzi di media grandezza, a seconda delle preferenze. Mescola le foglie in una ciotola capiente con l’olio d’oliva, il sale e le spezie scelte. Assicurati che ogni foglia sia ben ricoperta. Disponi le foglie su una teglia rivestita di carta da forno, formando uno strato singolo per una cottura uniforme. Inforna per 15 minuti, controllando regolarmente per evitare che si brucino. Le foglie devono risultare croccanti ma non troppo scure. Lasciale raffreddare leggermente prima di gustarle. Queste chips possono essere servite calde o a temperatura ambiente.

